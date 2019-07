Výstaviště Flora připravilo letos na jaře studii na obnovu umělého vodopádu v Bezručových sadech. „Národní památkový ústav studii odsouhlasil, poté jsme oslovili projektanty. Projekt se nyní připravuje, hotový by měl být koncem srpna. Pak budeme žádat o vydání stavebního povolení. Zatím se posuzuje statika na skalách, abychom měli jistotu, že je tam všechno v pořádku,“ popsal probíhající přípravy místopředseda představenstva Jiří Svačinka.

První práce na obnově vodopádu by výstaviště rádo stihlo ještě do konce letošního roku. „Děláme všechno pro to, abychom vodopád poprvé spustili u příležitosti slavnostního zahájení jarní etapy květinové výstavy Flora Olomouc 2020. Velmi rádi bychom tento termín stihli, snad se nám to také podaří,“ doufá místopředseda představenstva výstaviště Flora.

Technologie bude kompletně nová, stejně jako před několika desítkami let se bude jednat o uzavřený okruh. Vodu má rozvádět systém potrubí a trysek vedených úžlabinou ve skalách tak, aby byl co nejméně nápadný. Ze záchytného jezírka ji bude nasávat čerpadlo umístěné v podzemní šachtě.

Osvětlení a regulace proudu

Novinkou by měla být regulace množství a proudu vody, aby bylo možné při slavnostních příležitostech spustit vodopád s ještě větší intenzitou.

„Zvažujeme také osvětlení vodopádu, umístění nových laviček a další úpravy okolí. Na celé akci se bude podílet společnost Sigma Group v Lutíně, která před lety byla dodavatelem původní technologie. O možnostech vzájemné spolupráce s nimi jednáme,“ poznamenal Jiří Svačinka s tím, že náklady na obnovu vodopádu budou vyčísleny ve chvíli, kdy bude hotová projektová dokumentace.

Spolupráci na obnově umělého vodopádu potvrdil také generální ředitel společnosti Sigma Group Milan Stratil. „Budeme navrhovat vhodnou technologii – jaké nainstalovat čerpadlo, zásobník, rozvody i to, kolik vody se tam bude pouštět. Určitě je reálné vše stihnout do jarní etapy květinové výstavy Flora Olomouc,“ ujistil Milan Stratil.

Nejen během výstav

Umělý vodopád v Bezručových sadech zpříjemňoval návštěvníkům parku procházky už v roce 1965, kdy jej tam u příležitosti květinové výstavy Flora Olomouc nainstalovala tehdejší firma Sigma Lutín vyrábějící čerpadla. V provozu byl ještě v 80. letech minulého století.

V minulosti se spouštěl při slavnostních příležitostech, hlavně během květinových výstav. Záměrem výstaviště Flora však nyní je, aby vodopád v budoucnu nebyl v provozu jen během výstav, ale častěji, aby si pohled na něj mohli užít Olomoučané i turisté.