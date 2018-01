Prezidentské volby sázkaře lákají. Jeden vsadil na Drahoše přes dva miliony

Nadcházející lednové prezidentské volby hýbají i sázkovými kancelářemi. Z devíti kandidátů má nejnižší kurz současný prezident Miloš Zeman, následuje bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Podle sázkové kanceláře Maxi-Tip jsou někteří lidé ochotni na svého favorita vsadit až milionové částky.

Zástupci kanceláře Maxi-Tip evidují také poměrně odvážné a netradiční sázky, které mohou sázejícím přinést vysoké peníze. Prezidentský kandidát Petr Hannig má současný kurz na výhru 2000:1, čehož využil jeden sázkař a vsadil na českého hudebního producenta 2 500 korun. V případě Hannigovy výhry by pak získal 5 milionů korun.

Specialitou Maxi-Tipu je také přijímání vyšších sázek až do výše několika statisíců tisíců korun. Kromě ojedinělé dvoumilionové sázky na vítězství Jiřího Drahoše jde o milionové sázky.

Na vítězství Miloše Zemana byl na konci minulého týdne kurz 1,75:1, na triumfu Jiřího Drahoše pak 3,31:1.

„Prezidentské volby jsou významnou celospolečenskou událostí, odehrávající se jednou za pět let. Zajímají v naší zemi skoro každého a jako takové by měly být přirozenou událostí, na kterou si zájemci mohou vsadit. Zároveň ale chápeme, že by se neměly brát smrtelně vážně, a proto jsme vypsali i některé méně seriózní sázky, sloužící spíše k pobavení,“ představuje specifikaci prezidentských voleb u sázkové kanceláře předseda představenstva Maxi-Tipu Karel Kabrna.

Zájemci tak mohli tipovat například na to, zda se Mirek Topolánek stane prezidentem a v případě jeho zvolení hlavou státu udělí milost do konce roku 2018 svému bývalému tajemníkovi Marku Dalíkovi. Nebo pokud uspěje Michal Horáček, zda do roka od zvolení otevře dvě nové ambasády v Monte Carlu a Las Vegas.