Ekonomové to sledují na faktorech, jako jsou nezaměstnanost, inflace a růst hrubého domácího produktu (HDP). Z historických volebních výsledků zjistili, že když je v předvolebním roce nezaměstnanost o procento vyšší, než je dlouhodobý průměr, populistům to přinese ve volbách o 0,54 procenta hlasů více. O procento vyšší inflace jim pak přidá 0,34 procenta a naopak o jedno procento vyšší HDP populistům zase ubere 0,42 procenta hlasů.

Do předvolebního klání se ale podepsal i stav české ekonomiky, kdy voliči do rozhodování promítli debatu o důchodové reformě, nyní už uhasínající inflaci nebo nedávnou energetickou krizi. „Částečně vláda doplatila na to, že je tu určitá setrvačnost a některé rozumnější ekonomické kroky nedokáže dostatečně vysvětlit a obhájit,“ doplnil Pehe. Ekonomika podle něho dokonce v Česku hrála větší roli než ve zbytku Evropy.

Za vše může vláda?

Při pohledu na stav české ekonomiky dospěli k závěru, že loni byla nezaměstnanost o 0,24 procenta vyšší než v letech 2018 až 2022. Inflace dokonce vyšší o 6,8 procenta a hrubý domácí produkt byl oproti pětiletému období nižší o 1,64 procentního bodu.

Vypočítali, že si populisté při volbách do Evropského parlamentu mohli přijít na 3,1 procenta hlasů, aniž by se museli nějak snažit. „Máme velmi dobré empirické důkazy o tom, že voliči momentální stav ekonomiky přisuzují, ať už k tomu mají racionální důvod, nebo je to jen nějaká jejich idea, aktuální vládě. S růstem HDP úměrně roste podpora vlády. V momentě, kdy se ekonomický růst zadrhne, začíná podpora vlády klesat,“ řekl Hradil.

Poukázal přitom, že voliči tak reagují navzdory tomu, že vláda v danou chvíli může udělat jen velice málo a její práce se na ekonomice projeví až po třech až pěti letech. „Tak dlouho trvá, než se změny vůbec promítnou. A velmi často je to vlivem externích faktorů,“ doplnil. To byl podle něj i případ finanční krize, koronavirové epidemie či války na Ukrajině.

Jestliže tedy ekonomika drhne, voliči hledají alternativy. Zpravidla začnou preferovat standardní opozici, ale mohou volit i antisystémově. A to podle Hradila ekonomice dlouhodobě škodí.

Na podporu tohoto tvrzení si vzal studii vědců ze Stanfordské univerzity, kteří sledovali výsledky voleb v několika desítkách zemí v letech 1900 až 2020. Zachytili vzestup populistů ve 30., 50. a 70. letech minulého století a jejich prudký nástup po roce 2010.

Vysledovali, že během vlády populistů se zhoršuje nezávislost justice, volebního procesu a nezávislost médií. Zároveň se omezuje přeshraniční obchod, roste zadlužení a inflace. Dlouhodobě pak i výkon ekonomiky.

Populismus na vzestupu

V prvních třech letech se vliv populistů ještě neprojeví, ale po patnácti letech hrubý domácí produkt zaostává až o deset procent oproti zemím, kde populisté nevládnou. „Neznamená to, že by HDP bylo o deset procent nižší, ale o deset procent méně vyroste. To je nyní v českém kontextu asi 780 miliard korun. Takže zhruba o tolik by byla ekonomika méně výkonná,“ přiblížil Hradil.

Výkon hospodářství před volbami do Evropského parlamentu podle ekonoma nejvíce nahrával populistům v Maďarsku, kde jim ekonomika mohla přihrát 5,8 procentního bodu. Na pátém místě bylo Česko (3,1). Naopak nejméně příznivé podmínky měli populisté ve Španělsku (-1,6) a zejména v Řecku (-2,1).

Při pohledu na výsledky voleb si politolog Pehe myslí, že v celoevropském měřítku populisté uspěli méně, než se čekalo. „Pokud jde o Českou republiku, tady uspěli docela významně,“ dodal.