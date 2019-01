Až 800 milionů dolarů, tedy zhruba 17,8 miliardy korun, plánuje koncern Volkswagenu vynaložit na vývoj a výrobu zbrusu nového vozu poháněného na elektřinu. Včera to v rámci probíhajícího autosalonu v americkém Detroitu řekl šéf německé společnosti Herbert Diess s tím, že součástí rozsáhlého projektu bude také vytvoření tisícovky nových pracovních míst.

Elektromobil by se měl vyrábět v továrně VW v Chattanooze, jež se nachází ve státě Tennessee, přičemž zahájení produkce je v tuto chvíli naplánováno na rok 2022.

Diess během včerejšího dne novinářům přítomným na detroitském autosalonu řekl, že chystaný projekt je „signálem vládě, že to se Spojenými státy myslíme opravdu vážně,“ čímž reagoval na nedávné výhrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž evropským výrobcům aut sdělil, že pokud nezainvestují do svých aktivit na území USA, zatíží jimi dovážené vozy cly.

Vzápětí šéf Volkswagenu dodal, že jeho koncern nebude s největší pravděpodobností jediným, kdo se na výrobě nového elektromobilu bude podílet. Své síly by totiž mohl spojit s Fordem.

To ostatně potvrdili i představitelé americké společnosti, kteří uvedli, že vedení obou dotčených automobilek uskuteční během dnešního dne konferenční hovor, v rámci kterého budou řešit „probíhajících diskuze týkající se globálního spojenectví“.

To by mělo vzniknout čistě z ekonomických důvodů. Volkswagen je podle Diesse schopen financovat svůj ambiciózní plán na elektrifikaci vozů sám, díky partnerství s Fordem by však mohl dosáhnout výrazných úspor z rozsahu.

Žádné bližší informace o tom, jak by mohla budoucí spolupráce vypadat, však médiím poskytnuty nebyly.

Agentura Reuters nicméně uvádí, že při výrobě nového elektromobilu použije Volkswagen svoji modulární platformu (MEB), tedy jakési šasi tvořící společný základ pro všechny jím do budoucna chystané cenově dostupné vozy poháněné elektřinou.

Vedle představitelů obou dotčených společností uvítal chystanou obří investici také guvernér státu Tennessee Bill Haslam, jenž byl v Detroitu rovněž přítomen: „Samozřejmě si myslíme, že elektrické vozy budou hrát více a více prominentní roli.“

Pět nových továren na obzoru

V současné době Volkswagen buduje svoji vůbec první továrnu na elektromobily v saském Cvikově nedaleko hranic s Českou republikou. Zdejší výroba by měla být zahájena ještě letos. Kromě toho chystá koncern, jehož součástí je i česká Škoda auto, otevřít během příštího roku dvě takovéto továrny v Číně a v roce 2022 pak další dvě v německém Emdenu a Hanoveru.