Volkswagen má v řešení emisní aféry co zlepšovat, tvrdí Evropská komise

Evropská komise dnes kritizovala německou automobilku Volkswagen za její přístup k evropským spotřebitelům v souvislosti s aférou označovanou jako Dieselgate. Společnost podle evropské exekutivy neposkytla uživatelům v EU plné záruky, že úpravy po aféře svolaných 8,5 milionu osobních automobilů nemají vliv na výkonnost vozů.

„Společnost VW splnila akční plán, který mi přislíbila, ale to bylo všechno. Znovu se tak ukazuje, že je zapotřebí zajistit přísnější pravidla pro nápravu v jednotlivých případech v EU, včetně hromadných žalob,“ citovaly České noviny evropskou komisařku pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věru Jourovou.

Byla to právě Jourová, jež se snažila Volkswagen dotlačit k tomu, aby byl ke svým evropským zákazníkům vstřícnější. A to poté, co se v září 2015 provalila aféra s úpravami software pro měření emisí. Americké zákazníky německý koncern odškodnil, těm evropským až o rok později slíbil, že dotčená auta opraví a spotřebitele bude řádným způsobem informovat.

Evropská komise v úterý společně s úřady pro ochranu spotřebitele jednotlivých členských zemí EU zveřejnila závěry týkající se takzvaná Dieselgate. Za pozitivní vývoj považuje skutečnost, že již bylo upraveno okolo 80 procent dotčených aut.

Volkswagen se podle zprávy rovněž zavázal, že až do konce roku 2020 bude majitelům aut poskytovat bezplatné aktualizace a s nimi související faktickou záruku při řešení případných problémů.

Aféra, která nese označení Dieselgate vypukla v září 2015, kdy americká Agentura po životní prostředí obvinila koncern Volkswagen, že jeho dieselové motory obcházejí měření emisí. Ten následně přiznal, že po celém světě do zhruba 11 milionů naftových aut instaloval software, který umožňuje manipulovat s testy emisí.

Na zkušebním stanovišti se poté automobily chovaly tak, jak bylo předepsáno, na silnici však vydávaly mnohem toxičtější oxid dusnatý, než bylo dovoleno. To umožnilo vozům projít emisními limity v USA. Aféra se týká také asi 1,2 milionu vozů Škoda Auto.