Volkswagen otevírá v Číně tři nové továrny, investuje 15 miliard eur

Koncern Volkswagen otevírá v Číně tři nové továrny. Vyrábět zde bude hlavně SUV, sportovní vozy a elektromobily. Jeho investice spolkne postupně 15 miliard eur (385 miliard korun), během osmi let chce představit na 40 nových modelů speciálně pro potřeby čínských motoristů. Německá automobilka tak významně posílí svou pozici na světovém trhu.

Továrnu v Čching-tao automobilka rozjela dnes, výroby ve městech Fo-šan a Tchien-ťin spustí v červnu a v sprnu. Firma továrnu otevírá společně se svým lokálním partnerem FAW-Volkswagen, který funguje jako společný podnik (joint venture) mezi FAW Group a Volkswagenem. Informoval o tom server Bloomberg s odvoláním na prohlášení firmy.

Hala v pobřežním městě Čching-tao o ploše 1,1 milionu metru čtverečních se stavěla od července 2015 a dokáže vyrobit 300 tisíc aut ročně. Spolkla investice 1,58 miliard dolarů. Pracovat v ní bude na tři tisíce pracovníků, její dodavatelé by mohli zaměstnat celkem až 10 tisíc lidí, dodává server Xinhuanet.

„Spuštění nové výroby osobních aut pomůže uspokojit poptávku po nových autech a připraví cestu pro budoucnost mobility v Číně,“ uvedl prezident a výkonný ředitel Volkswagenu v Číně Jochem Heizmann. „Tento rok, po rekordním prvním čtvrtletí očekáváme, že se naše prodeje zvýší o čtyři až pět procent,“ dodává.

Jeden z největších výrobců aut na světě by během příštích sedmi či osmi let chtěl na čínských trh uvést na 40 nových modelů. Do roku 2025 by zde chtěl vyrobit 1,5 milionu aut. Investuje zde 15 miliard eur, které půjdou především do elektrifikace, autonomního řízení, digitalizace a servisu. Za první čtvrtletí tohoto roku prodeje Volkswagenu v Číně vzrostly o 13,4 procenta na 1,01 milionu prodaných aut.

Německému koncernu v Číně značně pomáhají místní partneři. Od roku 1985 spolupracuje s Šanghajskou SAIC Motor. Od roku 1991 podniká s FAW, která sídlí v Čchang-čchun v provincii Ťi-lin. S Anhui Jianghuai Automobile (známé jako JAC Motors) sídlící v Che-fej v provincii An-chuej spolupracuje od loňska.