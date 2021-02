„Čisticí kartáček na pleť jsem si objednala na internetu ve slevě po Vánocích. Když mi přišel a vyzkoušela jsem ho, zjistila jsem, že mi nevyhovuje,“ líčí jednadvacetiletá studentka Michaela Mrázová. I když stanovenou lhůtu splnila, prodejce vrácení neuznal. Kartáček je totiž výjimka. Patří mezi zboží v uzavřeném obalu, které po vyjmutí z hygienických důvodů nelze vrátit.

Další výjimka je například zboží upravené na míru. „Je tomu tak jednoduše proto, že věci jako dioptrické brýle vyrobené na předpis či rozbalený zubní kartáček jsou znovu neprodejné,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Nejasné případy

Někdy je ovšem pro právníky situace zapeklitá. Zákon totiž nemůže pamatovat na všechno, a můžete se tak setkat se situacemi, kdy je právo na odstoupení od smlouvy nejasné. Existují například různé názory na to, jestli je možné vrátit rozbalená sluchátka s vyměnitelnými špunty nebo koberec, u kterého si sami zvolíte metráž.

U sluchátek byste museli dobře posoudit, jestli obal výrobku plní určitou hygienickou funkci a jestli zboží můžete uvést do prodeje schopného stavu. V případě koberce však můžete vycházet z toho, zda e-shop zboží ve stejném provedení nabízí i ostatním zákazníkům. Pokud pouze mechanicky vybíráte z nabídky obchodníka, a nedává vám prostor pro zohlednění individuálních potřeb, nejedná se o úpravu na míru.

Vrátit není možné ani CD a DVD s hudbou, filmy nebo počítačovým sofwarem, pokud je porušený jejich původní obal. Důvodem tentokrát není neprodejnost, ale ochrana autorských práv. „Je pochopitelné, že ani noviny, které už jste si přečetli, nemůžete e-shopu poslat zpátky“ popisuje Hekšová.

Výjimka z výjimky

Trochu jinak je tomu v případě služeb. Když je objednáte telefonicky nebo online, obchodník by je neměl poskytnout dříve než právě po 14 dnech. Pokud by to bez vašeho výslovného souhlasu udělal, měli byste právo odstoupit od smlouvy a žádat vrácení plné ceny. To platí i v případě, že vám službu už poskytnul. Jestli ale se započetím poskytování služeb před uplynutím 14denní lhůty budete souhlasit, sami se předem zříkáte práva od smlouvy odstoupit.

„To, že nemáte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, ale neznamená, že nemůžete reklamovat. Pokud zakoupené zboží nebo poskytnutá služba neodpovídají vašim požadavkům, můžete uplatňovat práva z vadného plnění,“ uzavírá Hekšová.

V případě nejasností se ale můžete obrátit na Českou obchodní inspekci. „Odpovídání na tyto ‚drobné rady‘, kdy zákazníkovi vysvětlíme, kdy má na vrácení zboží nárok, řeší naše poradenská linka,“ říká mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. Zaznamenali však i stížnosti spotřebitelů, kdy prodejce oprávněně vrácení zboží neuznal. Takovýchto stížností podle Fröhlicha však není mnoho a pokud je spotřebitelé nepodají na dozorovou činnost České obchodní inspekce, tak se ani neevidují.