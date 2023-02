Ve Vrběticích se může do roka vyrábět až 10 tisíc granátů měsíčně

/VIDEO/ Pokud stát podepíše se zástupci společnosti Colt CZ Defence Solutions smlouvu, mohlo by do roka dojít ve Vrběticích k výrobě až deseti tisíc granátů v měsíční dávce. Dnes to oznámil na setkání s novináři Michal Frejlich, ředitel divize munice za Vojenský technický ústav výzbroje a munice (VTÚVM).

Vrbětice granáty | Video: Iva Nedavašková