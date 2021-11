Hradecká firma je po celém světě známá se svými ultralighty Tajfun, Condor, Sting, Sirius a Stream. A právě poslední dvoumístný ultralehký letoun Stream z roku 2016 se stal základem pro nově vyvíjený typ letadla. To podle konstruktéra Martina Zahálky nemá ve světě konkurenci. Hradecká firma totiž našla díru na trhu.

„Je to vlastně nová kategorie. Náš stroj je oproti nejbližší konkurenci výrazně levnější a jeho vzletová hmotnost je pouze 800 kilogramů,“ uvedl konstruktér. „Jiné takové letadlo na světě neexistuje. Buď zakomponovat turbínu do ultralightu nikoho nenapadlo, nebo mu to přišlo šílené,“ dodal.

Samotné letadlo se do vzduchu ještě nedostalo. Je sice sestavené a letu schopné, ale ještě nedostalo povolení od úřadů. Až po všech testech pak chce firma sezvat zájemce k jeho prezentaci. A nebude jich nejspíš málo. Za vysokou poptávkou je podle konstruktéra právě poměr cena výkon.