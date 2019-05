Česko chce pro armádu koupit 12 bojových či víceúčelových vrtulníků od amerických společností Bell Helicopter a General Electric. Americké ministerstvo zahraničí s touto strategickou zakázkou souhlasilo a před dvěma týdny o tom informovalo Kongres. Česko by podle schváleného návrhu mělo možnost vybrat si až 16 strojů, mezi nimiž jsou víceúčelové vrtulníky Black Hawk typu UH-60 či UH-1 Venom i bojové helikoptéry AH-1 Viper.

Kongres má právo do 14 dnů od předložení ministerstvem vyjádřit k zakázce námitky, což se ale v drtivé většině případů neděje. Prodej zbraní některé zemi může být zamítnut v případě, že se na tom shodnou Senát i Sněmovna reprezentantů.

Paul se rozhodl hledat mezi senátory podporu pro rezoluce, které prošly tento týden dvěma čteními a které dostal na stůl zahraniční výbor Senátu.

Důvod není jasný

"Je však téměř vyloučené, že by obě komory o návrhu vůbec hlasovaly. Podle dostupných informací je velmi nepravděpodobné i to, že by Paulův návrh mohl celou schalovací proceduru výrazněji zdržet. Žádný další senátor se k Paulově iniciativě podle našich informací nepřipojil," sdělil ČTK zástupce českého velvyslance ve Washingtonu Zdeněk Beránek.

Spolu s Českem by podle předložených usnesení měly být zablokovány například prodeje raket Patriot Bahrajnu či vrtulníků Apache Kataru.

Senátor se už loni na podzim pokoušel odvrátit předchozí zbrojní kontrakty s Bahrajnem. Zdůvodňoval to jeho zapojením do koalice vedené Saúdskou Arábií bojující v jemenské válce. Saúdskou Arábii tehdy Paul a další američtí politici tvrdě kritizovali za vraždu novináře Džamála Chášukdžího. Navzdory tomu ve stočlenné komoře získal jeho návrh jen 21 hlasů a byl neprošel.

Jak Paul zdůvodňuje návrh zákazu prodeje helikoptér americkému spojenci v NATO, není z dostupných informací patrné. Podle Beránka se ve čtvrtek senátor na vlastní žádost sešel s českým velvyslancem Hynkem Kmoníčkem, což byl jeho vůbec první kontakt s ambasádou ČR. Důvodem schůzky byla jeho nadcházející první cesta do Česka a o prodeji vrtulníků řeč nebyla.

Ambasáda je s Paulem v kontaktu a o jeho návrhu s ním chce při nejbližší příležitosti hovořit, dodal Beránek.