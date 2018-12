Tak jako každý rok bude nejen pražská hromadná doprava v období vánočních svátků a na přelomu roku jezdit podle zvláštních jízdních řádů. Největší omezení budou na Štědrý den a v noci na 25. prosince. Lidé se však nemusí strachovat, o dramatické změny nepůjde. MHD se bude většinou řídit běžnými prázdninovými jízdními řády.

Na Štědrý den budou všechny linky MHD v Praze jezdit podle sobotních jízdních řádů. Od 16. hodiny dojde k postupnému omezování spojů a zhruba v 18 hodin bude ukončen provoz denních linek. Nahradí je linky noční s intervalem 30 minut u tramvají, hodinu si cestující budou muset počkat na některé autobusy. Provoz lanovky a přívozů je ukončen poslední jízdou (plavbou) v 18.00 hodin.

Největší změny čekají vlaky příměstské dopravy. Jejich provoz bude podle nedělních jízdních řádů (výjimky vyznačeny poznámkami v jízdních řádech) a bude ukončen přibližně mezi 18. a 20. hodinou, poté bude zachován omezený provoz přibližně do 22.00 hodin v intervalu 60 minut pouze na linkách S1, S2, S4, S7 a S9. V noci z 24. na 25. prosince nepojedou z Hlavního nádraží spoje s nočním rozjezdem ve 2.30 hodin.

Na Boží hod a na Štěpána bude v platnosti nedělní jízdní řád s některými vybranými změnami, například autobusová linka 143 bude mimo provoz.

Ve čtvrtek 27. prosince, v pátek 28. prosince a ve středu 2. ledna vše pojede podle prázdninového jízdního řádu platného pro všední den. Tramvajové linky číslo 4 a 21 nebudou v provozu, linka číslo 16 pojede pouze v úseku Lehovec – Kotlářka.

Na Sivestra metrem déle

Totéž bude platit na Silvestra, ale jen do 22. hodiny. Pak denní spoje nahradí noční, ovšem s výraznými změnami. Intervaly nočních linek budou přibližně od 22.00 hodin přibližně do 3.30 hodin 15 minut, poté přibližně až do 7.00 hodin 20 minut u tramvají.

Naopak provoz metra je prodloužen přibližně do 2.30 hodin v intervalu 10 minut. Odjezdy posledních spojů z konečných stanic budou Nemocnice Motol v 1.51 hodin, Depo Hostivař v 1.53 hodin na lince A, Zličín v 1.40 hodin, Černý Most v 1.45 hodin na lince B a Letňany v 1.44 hodin, Háje v 1.44 hodin na lince C.

Provoz vlaků podle jízdních řádů pro pracovní den (výjimky jsou vyznačeny poznámkami v jízdních řádech) bude ukončen přibližně ve 20.00 hodin, poté zůstane zachován omezený provoz přibližně do 22.00 hodin v intervalu 60 minut na linkách S (mimo linky S34 – ukončena již přibližně v 18.00 hodin). V noci z 31. prosince 2018 na 1. ledna 2019 pojedou z Hlavního nádraží vlaky s nočním rozjezdem ve 2.30 hodin.

Na Nový rok pojedou všechny linky PID podle nedělních jízdních řádů se zahájením denní provozu v sedm hodin ráno.

Kompletní přehled změn v pražské dopravě najdete zde.

Omezení i v dalších městech

V Brně by měly denní linky jezdit 24. prosince jen do 17 hodin, poté se bude u MHD panovat noční režim. Linky N89–N99 budou mít půlhodinové intervaly. Takový systém bude trvat až do šesté hodiny ranní.

Výjimkou jsou zavedené tramvajové linky P6 (z Králova pole k hlavnímu nádraží zhruba jednou za hodinu do 21:37, z Nových sadů je do osmi večer) a 61, které zajišťují náhradu za vlaky kvůli výluce na hlavním nádraží.

Doprava v Ostravě se bude řídit nedělními jízdními řády, a to do 17 hodiny. Poté již dojde k větším změnám intervalů. Například linka 1 nepojede od 18 do 21 hodin vůbec.

V druhý svátek vánoční (26. prosince) se bude MHD ve velkých městech řídit nedělními jízdními řády.