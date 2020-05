Již třináct let je opuštěné a chátrá koupaliště Riviéra ve Zlíně-Malenovicích. „Pamatuji si dlouhé fronty na lístky, i to, jak jsme tam trávili téměř každý den v létě. Na to, co z kdysi slavného koupaliště zbylo, je smutný pohled,“ zavzpomínala Marcela Jurásková ze Zlína na zařízení, kde se například nacházel jeden z největších toboganů v republice. Bazén s osvěžující vodou museli majitelé kvůli změnám legislativy podle standardů EU v roce 2007 zavřít.

Již třináct let chátrá malenovické koupaliště Riviéra. | Foto: Deník / Jana Zavadilová

Náklady na rekonstrukci koupaliště by se dnes vyšplhaly na více než 60 milionů korun. Přesto možná díky plánované revitalizaci celé oblasti v okolí malenovického hradu, kterou chce v roce 2022 provést město Zlín, by mohlo dojít k tomu, že město zařízení odkoupí. I když to prý není v plánu města, pro Deník to připustil náměstek primátora Bedřich Landsfeld.