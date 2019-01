Stát vloni od provozovatelů kamionové dopravy vybral celkem přes 10,8 miliard korun. To představuje dosud nejvyšší částku od spuštění systému před dvanácti lety. Nejvíce kamionů brázdilo tuzemské dálnice a silnice v říjnu, zatímco vloni připadl vrchol na listopad. Polovina platících těžkých vozidel přitom pocházela z ciziny.

Loňský listopad byl také první měsícem v historii, kdy úhrnné mýto překročilo miliardu korun. Na to, aby stát vybral 10,8 miliard korun, ovšem musel 1,5 miliardy zaplatit. Vysoké náklady na provoz mýtného systému jsou proto opakovaným terčem odborné kritiky, ke které se ve své loňské zprávě připojil také Nejvyšší kontrolní úřad.

Podle ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se mýtné osvědčilo coby účinný ekologický nástroj, který pomocí zvýhodněných mýtných sazeb dopravce nutí obměňovat vozový park za kamiony s motory přívětivějšími k životnímu prostředí. Aktuálně se tak podíl motorizací EURO 6 zvýšil na 63 procent. ŘSD zdůraznilo, že v systému za poslední dekádu nedošlo k žádnému výpadku.

„Ve skončeném roce 2018 jsme o čtyři sta milionů korun překonali předloňský výběr mýtného. Celkem na účtech SFDI loni skončilo 10,816 miliardy korun, které jsme vybrali s účinností 99,6 procenta,“ pochvaloval si výsledek vedoucí oddělení komunikace ŘSD Jan Rýdl. Vloni však byl meziroční přírůstek o více než jeden procentní bod vyšší. Celkem si stát za 12 let fungování mýta v České republice připsal téměř sto miliard korun.

Kapsch: Stát mohl ušetřit více, ohlupuje občany

Generální ředitel firmy Kapsch, která coby provozovatel mýtného systému končí, vyjádřil podiv nad tím, že se Česko rozhodlo jako jediné v Evropě mnohamiliardovou investici hodit do koše. „Považujeme za ohlupování občanů, když politici vykřikuji, že se tendrem podařilo snížit provozní náklady mýta o miliardu ročně. Zapomněli už totiž dodat, že úspory dosáhli jen změkčením podmínek budoucího provozování mýta. Konsorcium CzechToll/SkyToll vyhrálo s nabídkou 10,75 miliard korun za deset let, zatímco kdyby stát zůstal u používání stávajícího mýtného systému, zaplatil by jen 6,9 miliardy korun za deset let,“ uvedl Feix.

Nákladovost ve výši 15 procent označil Feix za běžnou a poukázal na to, že na Slovensku, kde zvítězil český spoluvítěz SkyToll, náklady na výběr mýta spolykají až polovinu zisku. Provozování stávajícího mýtného systému v Česku by pak podle Kapsech za změkčených podmínek vyšlo téměř třikrát levněji.

Hospodářská komora pak vládě položila otázku, proč by dopravci měli platit na výstavbu a opravu komunikací, jejichž polovinu nebudou moci využívat. Kabinet by se totiž měl zítra rozhodnout, zdali kamionům zakáže v pracovních dnech používat levé pruhy dálnic.

„Stát by neměl vyrábět nová pravidla a paragrafy, když není schopen důsledněji vymáhat dodržování už těch stávajících,” uvedla komora v oficiálním prohlášení s tím, že překážení v provozu řeší už současná právní úprava.

Velké kamiony vytlačují menší nákladní vozy

Stát eviduje více než 544 tisíc aktivních palubních jednotek, přičemž denně jich jezdí průměrně 66 tisíc. Dominantní podíl (93 procent) mezi nimi patří kamionům s hmotností převyšující 12 tun. Zastoupení lehčích vozidel pomalu, ale vytrvale klesá.

Aktuálně je zpoplatněno 1468 kilometrů komunikací, z toho 234 kilometrů silnic 1. třídy. Od září 2011 je v mýtném systému vyčleněna samostatná kategorie pro autobusy, na něž se vztahují nejnižší tarifní sazby. Provozovatelem mýta je ŘSD, na dodržování mýtné povinnosti dohlíží celníci, technický provoz systému pro stát smluvně zajišťuje společnost Kapsch.

Nový mýtný systém může být ještě letos, tvrdí ministerstvo

Ministerstvo dopravy usiluje o to, aby nový mýtný systém od nového dodavatele mohl na zpoplatněné síti silnic a dálnic začít fungovat už od letošního 1. prosince. Členům sněmovního kontrolního výboru to dnes řekl náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva. V mýtném tendru zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll, které uspělo s nabídkou za desetiletý provoz 10,75 miliardy korun. Nahradí tak dosavadního provozovatele firmu Kapsch.



„My v zásadě můžeme zahájit provoz nového mýtného systému k 1. prosinci letošního roku, v rozsahu stávající zpoplatněné sítě. Pokud se jedná o silnice I. tříd, tak ty k lednu 2020,“ řekl Kopřiva poslancům. Od příštího roku se má rozšířit mýtné na 900 kilometrů silnic I. třídy, na některých úsecích silnic však zřejmě bude nulová sazba.



„Podle toho, jak byla nastavená smlouva, která byla předmětem zadávacího řízení, tak vítězný uchazeč má 14 měsíců na implementaci svého řešení. První v úvahu připadající termín je 1. prosinec letošního roku. To znamená: všechny práce dnes směřují tam, aby mýtný systém v rozsahu stávající zpoplatněné sítě byl od 1. prosince tohoto roku provozován vítězným uchazečem, společností CzechToll a SkyToll,“ řekl poté Kopřiva.



Zatím nemá informace o tom, že by hrozily potíže. „Jediná komplikace, která by mohla nastat, je snížená součinnost společnosti Kapsch, případně žádná součinnost. Ale máme záložní plány, jak se s tímto případem vypořádat,“ řekl náměstek.



Kapsch se podle něj v dodatcích uzavřených ke smlouvě se státem zavázal poskytnout součinnost v rozsahu, v jakém o ni ministerstvo požádá. Pokud by Kapsch součinnost neposkytl, kromě sankce by mu hrozila odpovědnost za škodu vzniklou státu. „Ta škoda by byla minimálně ve výši toho, kolik bude stát záložní řešení,“ popsal Kopřiva.



Ministerstvo už Kapschi poslalo příslušnou výzvu s popisem toho, jakou součinnost od firmy chce. „Zatím formální odpověď nemáme. Byla nějaká jednání na pracovní úrovni, kdy se zdálo, že to tak jednoduché nebude, tu součinnost získat, ale je třeba zodpovědně říct, že formální odpověď ještě nemáme. Očekávám ji každým dnem,“ dodal Kopřiva.



Smlouva státu s CzechTollem umožňuje podle firmy spuštění nového systému ve dvou termínech, od začátku prosince nebo od začátku ledna příštího roku. O konkrétním termínu se rozhodne podle stavu příprav technologie.



Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007, systém funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Nový satelitní systém, který nahradí dosavadní mikrovlnnou technologii, se rozšíří na dalších 900 kilometrů silnic první třídy, na nichž však ministerstvo dopravy umožnilo krajům a obcím zavést nulovou sazbu. O konkrétních úsecích, které budou zdarma, rozhodnou samosprávy během letošního roku.