Platit na dovolené kartou, nebo raději hotově? Vybírat peníze z bankomatu na místě, či si je vyměnit ještě před odjezdem? Zahraniční cesta se turistům může kvůli některým poplatkům, nevýhodným kurzům nebo dokonce podvodníkům prodražit.

Při plánování letní dovolené je potřeba myslet i na peníze pro běžné výdaje. Přestože je ve světě stále běžnější platit pomocí karty, nějaká hotovost se může vždycky hodit. | Foto: Shutterstock

Při plánování letní dovolené je potřeba myslet i na peníze pro běžné výdaje. Přestože je ve světě stále běžnější platit pomocí karty, nějaká hotovost se může vždycky hodit. „Pozor na restaurace – i v Česku se ostatně setkáváme s tím, že platební kartu vám nemusí vždy přijmout. Možná také kartou nezaplatíte v menším obchůdku a hotovost budete určitě potřebovat u pouličního prodejce, abyste ochutnali vyhlášený street food,“ uvedl Tomáš Krásný ze společnosti Skup Pay.

Většina českých bank nabízí svým klientům výběr peněz v zahraničí zdarma. Nicméně při takovém výběru nebo platbě kartou se cestovatelé mohou setkat s nepříjemným překvapením v podobě nevýhodného směnného kurzu. To je často důsledkem takzvaného Dynamic currency coversion (DCC), kdy stroje nabízejí možnost výběru nebo platby s konverzí či bez konverze. „Platba s konverzí je na první pohled lákavá – platíme přeci vlastní měnou, českými korunami, nicméně měli bychom vědět, jaký je směnný kurz dané měny a zda je pro nás taková platba výhodná,“ upozornil odborník na platební styk České bankovní asociace Tomáš Hládek.

Platby s konverzí totiž zpravidla nabízejí horší směnný kurz a navíc i vysoké poplatky místní banky nebo jiného zprostředkovatele. Takže podle expertů je dobré zpozornět, když se na obrazovce bankomatu či platebního terminálu objeví nápisy typu Withdrawal in CZK nebo You may be charged in CZK.

Zdroj: DeníkKrásný dokonce doporučuje vždy volit tu možnost, kdy je v textu název místní měny. Většinou vypadá méně lákavě, je označena červeně, bývá vyvedena menším písmem a je označena NE. Zároveň odborníci doporučují používat bankomaty, jejichž provozovatelé jsou banky. Ti ostatní si často účtují další poplatky, což může výběry ještě prodražit.

Hládek v některých případech doporučuje vybavit se cizí měnou už v Česku. „Stejně jako banky a směnárny v České republice nenabízejí všechny zahraniční měny, nemusí ani zahraniční banky a směnárny přijímat české koruny. Pokud se chystáte do země, jejíž měnu směnárny v České republice nenabízejí, je vhodné si předem obstarat dolary nebo eura, které pak můžete na místě směnit za místní měnu,“ dodal.

Peníze v bezpečí



* Peníze z bankomatu vybírejte vždy v místní měně.



* Potřebnou hotovost si raději směňte už v české směnárně nebo bance.

* Na kartě si před cestou nastavte nižší limity pro výběr z bankomatu a platby.



* V on-line bankovnictví si zapněte upozornění na realizované platby.



* Bankovní operace v mobilním telefonu neprovádějte, pokud jste připojeni k veřejné wifi síti.



* Necestujte s větším množstvím hotovosti. Pokud se ji rozhodnete opatřit, nenoste ji všechnu u sebe.



* V žádném případě nedávejte svoji platební kartu z ruky.