Východní Krkonoše táhnou. Zájem je o lanovky i dětské parky

První polovina léta přivedla do východních Krkonoš rekordní počet návštěvníků. Větší zájem projevují lidé o letní lanovky, sjezdy na koloběžkách i dětské parky. V meziročním srovnání je návštěvnost vyšší zhruba o pět procent.

Zatímco v nížinách panují tropické teploty, na horách ve výšce nad tisíc metrů nad mořem je přes den příjemných 25 stupňů a lehce pofukuje. Počasí první poloviny léta zkrátka nahrává výletům do hor, píše se v tiskové zprávě SkiResortu Černá hora – Pec.

Ve východních Krkonoších je možné na hřebeny vyjet třemi lanovkami SkiResortu (Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa). Za první polovinu léta přepravily lanovky víc než sto tisíc lidí, což je v meziročním srovnání nárůst zhruba o pět procent.

Nové aktivity pro děti

Kromě příjemného počasí je hlavním důvodem zvýšení návštěvnosti také lepší nabídka aktivit pro rodiny s dětmi. „Hory už nejsou jen o turistice, nebo cyklistice. Aby děti výlety bavily, už nestačí pouze lanovky nebo výhledy z rozhleden. I proto jsme na Černé hoře, která je ideálním místem pro start nebo konec hřebenových výletů, otevřeli Dětský park Kabinka," říká ředitel SkiResortu Petr Hynek.

Ten nabízí podle tiskové zprávy šest aktivit – lezeckou stěnu, bungee trampolíny, lodičky, slackline park, šlapací káry a taky výstavu zimní techniky.



To vše s jednorázovým vstupným 100 Kč na osobu na den. „Děti se tu vyřádí. Pod vedením instruktorů ze SkiResort Live se mohou taky zdokonalit na slackline nebo lezecké stěně,“ vysvětluje Hynek.

Herní krajina Pecka

O vyšší zájem turistů ve východních Krkonoších se postarala i nově otevřená Herní krajina Pecka ve Velké Úpě na Portáškách, uvádí dále tisková zpráva SkiResortu.

„Za prvních deset dní navštívilo Herní krajinu Pecka víc než šest tisíc lidí. Jsme za to rádi, protože jde o unikát, který spojuje dětské hřiště, lanovou stezku a obří sochy krkonošských zvířat. Pecka dává dětem možnost odložit telefony a zapojit do hry fantazii a své smysly. Navíc, vstup do Herní krajiny Pecka je zdarma,“ říká Alan Tomášek, starosta města Pec pod Sněžkou, které je investorem Herní krajiny.



K Pecce je možné vyjít pěšky po Cestě horských nosičů, případně vyjet sedačkovou lanovkou z Velké Úpy. Mezi Pecí pod Sněžkou a Velkou Úpou jezdí až do konce prázdnin výletní vláček. Z Herní krajiny je možné sjet do Velké Úpy nově i na koloběžkách.

Rekordní zájem o koloběžky

Právě koloběžky jsou tím, co do východních Krkonoš láká stále víc lidí. SkiResort Live, jako největší provozovatel půjčoven koloběžek v regionu, zaznamenal oproti loňsku rekordní zájem.

„Aktuálně máme otevřeno pět půjčoven koloběžek v Janských Lázních, na Černé hoře a ve Velké Úpě a od začátku sezóny jsme půjčili víc než sedm tisíc kusů. V meziročním srovnání je to zhruba čtyřicetiprocentní nárůst. Lokalita mezi Černou horou a Pecí pod Sněžkou je pro koloběžky ideální. Aktuálně máme vytipováno 60 km tras pro koloběžkové sjezdy. Turisté ale koloběžky často využívají i k přesunům mezi jednotlivými atrakcemi v regionu,“ doplňuje Jakub Janda, ředitel SkiResort Live.

Nabídka pro vícedenní pobyt

Rozšiřující se nabídka aktivit pro rodiny s dětmi stojí podle největšího provozovatele letních aktivit v regionu za každoročním nárůstem zájmu turistů o východní Krkonoše.

„Není to pouze o SkiResortu, lanovkách, rozhlednách, půjčovnách koloběžek, nebo herních krajinách. Je tu Stezka korunami stromů v Janských Lázních, nebo lanové parky a Relaxpark s bobovou dráhou v Peci pod Sněžkou, Farmapark Muchomůrka ve Svobodě nad Úpou, aquacentrum s minerální vodou a řada dalších aktivit," říká Petr Hynek.



Jde prý o pestrou nabídku, která umožňuje rodinám s dětmi strávit tu vícedenní dovolenou a každý den prožít jinak, na jiném místě s jinou aktivitou. „Z pohledu SkiResortu je to o tom, že z výdělků ze zimní sezóny neustále rozšiřujeme aktivity i pro letní sezónu a pracujeme na celoroční propagaci regionu, tak, abychom podpořili návštěvnost, další subjekty, které na cestovních ruchu participují a tím i zaměstnanost v regionu,“ dodává Hynek.