Ženám, jimž byl nebo do konce letošního roku ještě bude přiznán starobní důchod podle počtu vychovaných dětí, úřady zvýší penzi automaticky. Vzroste jim tak procentní výměra starobního důchodu a později se bude rovněž valorizovat. Žádost si ovšem budou muset samy podat také ty, které dosud pobíraly invalidní důchod, který se jim po dosažení 65 let transformuje na starobní důchod.

„Současně s žádostí o starobní důchod musí o výchovné požádat a výchovu doložit,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení na svém webu. Právě jeho prostřednictvím lze tyto žádosti přes elektronický formulář podávat již od začátku září. Muži, kteří již důchod pobírají anebo jim letos bude přiznán, si o výchovné mohou požádat nejpozději do konce roku 2024. Pokud tento termín zaspí, budou mít v tomto ohledu smůlu.

Příští rok musejí žádat všichni

A důležitá informace rovněž je, že k starobním důchodům přiznaným od začátku příštího roku si budou muset o přiznání výchovného současně s podáním žádosti o důchod požádat všichni budoucí penzisté. Jinak jim nárok na výchovné vůbec nevznikne.

Jak lze doložit, že jste dítě vychovali? Stačit by mělo k žádosti o důchod přiložit čestné prohlášení, případně připojit rodný list vychovaného dítěte. Horší to ale bude v případě, že se rodiče dítěte nebudou schopni dohodnout, který z nich je převážně vychovával. Potom se bude věc řešit ve speciálním správním řízení. Úředníci věří, že by k němu mělo docházet pouze výjimečně.

Organizace pomáhající seniorům zatím žádné takové případy nemusely řešit. „Střídavá péče je ale záležitost až posledních let. Odhaduji, že ti lidé budou do důchodu odcházet někdy za deset, patnáct let,“ vysvětlila předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.