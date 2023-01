Lidé pobírající invalidní důchod mají smůlu. Na výchovné si musí počkat

Penzistkám a penzistům, kteří vychovali své děti, od letoška náleží za jejich tehdejší péči o potomstvo k důchodu částka 500 korun za každé vychované dítě. Netýká se to ale všech. Smůlu totiž mají senioři, kteří pobírají invalidní důchod, který jim úřady vyměřily ve větší výši, než v jaké částce by měly nárok na důchod starobní. Aby mohli dostat výchovné, museli by vzít zavděk starobním důchodem nižším, než je dosavadní invalidní.

Na invalidní důchody se výchovné nevztahuje, kritizují nový systém někteří senioři. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka