Ženy, jež vychovaly děti, dostávají od letošního ledna na přilepšení výchovné. V rámci starobní penze se jim tato dávka vyplácí ve výši 500 korun za každé vychované dítě. Automaticky ji dostává přes 1,3 milionu žen, které byly ve starobním důchodu už loni. Všichni ostatní si o její přiznání musí výslovně požádat. Do konce června tak podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) učinilo 29 141 lidí.

Výchovné se vyplácí pouze jednomu z rodičů v důchodovém věku, obvykle matce. Na tom, kdo z dvojice má na dávku nárok, se žadatelé mezi sebou často neshodnou. | Foto: Shutterstock

Mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová připustila, že se rodiče někdy nedohodnou, kdo má na dávku nárok. Vyplácí se totiž pouze jednomu z nich, obvykle matce. „Nejvíce problematické bývá posouzení toho, zda žadatel opravdu o dítě pečoval v období od jeho narození do zletilosti v největším rozsahu,“ řekla Drmolová.

Kdo chce nyní dostat výchovné, musí si o ně zažádat. Buď přímo na správě sociálního zabezpečení, anebo elektronicky. Pak se ve správním řízení zjišťuje, zda na něj má nárok. Úřady vycházejí z vlastní evidence i z dokumentů, jež jim dodal žadatel.

Jak to funguje

Pro nárok na výchovné je třeba o dítě pečovat alespoň po dobu deseti let. Pokud se rodič péče ujal až po osmém roce věku dítěte, musel by o něj do jeho zletilosti pečovat alespoň pět let. Nemusí to však být vcelku.

V případě, že o dítě pečovali oba rodiče ve stejném období, prověřuje se zejména vliv na jejich pracovní kariéru anebo zdravotní stav. Poměry v rodině se hodnotí rovněž podle případných rozsudků soudů o svěření dítěte do péče či výchovy. „Každý případ je posuzován individuálně a ve vzájemných souvislostech,“ zdůraznila Drmolová.

Ke sporu mezi rodiči obvykle dochází po skončení šetření. Vedou je Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Jejich statistika se bude dělat po pololetích, zatím ji ale ČSSZ nemá k dispozici. „Nicméně k polovině května bylo na OSSZ evidováno celkem 423 sporných řízení,“ uvedla Drmolová. Proti rozhodnutí úřadů se podle ní odvolalo 79 jejich účastníků.

Nový výpočet důchodu

Podle plánované vládní důchodové reformy by se mnohanásobným matkám, které vychovaly více dětí, měl důchod zvýšit také novým způsobem výpočtu. Za dobu péče o děti by se měl jejich důchod počítat z aktuální průměrné mzdy v daném roce. Tento nápad se ale všem odborníkům nelíbí. „Je to ušlechtilá myšlenka, ale je otázka, jestli na to systém má,“ uvedl bývalý guvernér ČNB a expremiér Jiří Rusnok.

Vláda naopak už rezignovala na svůj slib zavést možnost platit jedno procento svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům. Přitom to slibovala ještě letos v březnu ve svém aktualizovaném programovém prohlášení. V plánech na reformu důchodů ale toto opatření chybí, prý by bylo administrativně příliš náročné. Někteří rodiče, kteří vychovali děti, které ale poté zemřely anebo se odstěhovaly do zahraničí, by jím byli postiženi. V ostatních by to zase mohlo vyvolávat rozepře, obávají se politici.