Výdaje na sociální dávky klesají. Stát vloni vyplatil 34 miliard korun

Celkové výdaje na dávky sociální podpory vloni dosáhly 34,3 miliardy korun. To představuje téměř tři procenta státního rozpočtu, což je nejnižší podíl za posledních 15 let. Oproti předchozímu roku vyplatil stát na sociálních dávkách o 657 milonů méně.

Dávky státní sociální podpory v sobě obsahují přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné. Dvě třetiny sociálních dávek přitom dlouhodobě putují na rodičovské příspěvky a další čtvrtinu výdajů představují příspěvky na bydlení.

„Výdaje na přídavek na dítě tvořily pouze sedm procent z celkových výdajů na dávky státní sociální podpory. Pokud jde však o počet vyplacených dávek, představovaly přídavky na dítě nejčastěji vyplácený druh dávky,“ uvádí Martin Mana z Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Stát vloni vyplatil celkem téměř deset milionů sociálních dávek, z nichž více než 40 procent tvořily právě přídavky na děti, které si měsíčně vyzvedlo v průměru 343 tisíc Čechů. O šest procent méně tvořily rodičovské příspěvky a čtvrtinu celkového objemu dávek představovaly příspěvky na bydlení.

Minimum mužů s rodičovským příspěvkem

V přepočtu na jednoho obyvatele byla nejvyšší částka dávek státní sociální podpory vyplacena v Ústeckém kraji, kde dosáhla hodnoty téměř čtyř tisíc korun. V absolutních hodnotách pak největší objem sociálních dávek obdrželi obyvatelé Moravskoslezského kraje.

Rodičovský příspěvek v Česku pobírají v drtivé většině ženy. „Zatímco zastoupení mužů s trvalým pobytem v České republice mezi příjemci rodičovského příspěvku činilo v roce 2017 1,8 procenta, muži s trvalým pobytem mimo Českou republiku tvořili 11,7 procenta,“ doplňuje Markéta Pištorová z ČSÚ. Zastoupení mužů se lišilo i v souvislosti s věkem. Muži starší 35 let byli mezi příjemci třikrát častěji, než muži do 24 let.

Dávky státní sociální podporyPříspěvek na dítě - Dlouhodobý každoměsíční příspěvek na krytí nákladů na výživu a výchovu nezaopatřených dětí. Nárok na příspěvek mají rodiny, jejichž čistý příjem nepřesahuje 2,4násobek životního minima rodiny.



Příspěvek na bydlení - Slouží ke krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Příspěvek získá každý, jehož měsíční náklady na bydlení tvoří více než 30 procent čistého měsíčního příjmu domácnosti a zároveň těchto 30 procent nepřevyšuje zákonem dané normativní náklady na bydlení.



Rodičovský příspěvek - Dávka určená pro rodiče, který osobně celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině, bývá obvykle čerpána během rodičovské dovolení. Nárok má pouze jeden z rodičů, mohou se však v pobírání střídat.



Porodné - Jednorázová dávka ve výši 13 tisíc korun (19,5 tisíce v případě více narozených dětí) po prvním porodu v rodině. Nárok na příspěvek má žena, která dítě porodila, pokud příjmy v rodině bez rodičovského příspěvku a příspěvku na dítě nepřevyšují 2,4násobek životního minima rodiny.



Pohřebné - Jednorázová dávka ve výši pěti tisíc korun pro každého, kdo vypraví pohřeb nezaopatřeného dítěte nebo rodiče takového dítěte.