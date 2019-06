Tlak odborů a zaměstnaneckých skupin na zvyšování mezd se odráží i v nákladech firem na zaměstnance. Podle aktuálních dat evropského statistického úřadu Eurostatu loni dosáhly 323,10 koruny na hodinu, což je o 25,60 více než rok předtím.

Měsíčně tak zaměstnavatelé museli u jednoho pracovníka vynaložit na mzdy, pojištění, benefity či sociální pojištění průměrně 47 399 korun.

Kulháme za Evropou

To je sice necelá polovina evropského průměru (viz Výdaje ve vybraných zemích), ale na druhou stranu loni v této oblasti firemní výdaje rostly dvakrát více, než je tento průměr.

„Tempo růstu u nás bylo dokonce druhé nejvyšší v Evropské unii,“ upozorňuje předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Vnímá to pozitivně, protože to prý znamená, že Česko přestává být „levnou“ ekonomikou a že se mzdy v Česku vyrovnávají s těmi v západních zemích. „Může to růst i nadále,“ dodává s tím, že kdyby to firmám působilo starosti, tak už by se to projevilo na jejich kondici i stavu hospodářství.

Klesající marže

Odlišný názor mají zaměstnavatelé. „Kvůli rychlému růstu mezd v minulém roce a na začátku tohoto a zdražování dalších nákladů se firmám postupně snížily marže na minimum. Nemůžou si totiž dovolit skokově zdražovat své produkty, aby to odpovídalo zvyšování nákladů,“ říká Eva Veličková, mluvčí Svazu průmyslu a dopravy. Některé firmy tak prý již nemají rezervu, která by jim umožnila výrazně přidávat i letos.Výhodu mají firmy, jež investovaly do inovací.

Podnikům podle Svazu rostou nejen mzdové náklady, ale i ceny energií, surovin a materiálů, což může brzdit růst ekonomiky.