Vydávání osobních dokladů? Lidé mohou nově žádat ve zkrácené lhůtě

Lidé mohou po dnešku žádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. Doklad získají za vyšší poplatek do jednoho pracovního dne od podání žádosti na ministerstvu vnitra nebo do pěti dnů od žádosti na obecních úřadech s rozšířenou působností.

Současně se rozšíří občanské průkazy s kontaktním elektronickým čipem, se kterými bude možné od 8. července využívat služeb elektronického portálu veřejné správy. Lidé si tam budou moci s touto e-Občankou vyřídit například potvrzení o bezdlužnosti nebo výpis z rejstříku trestů.

Občanské průkazy i cestovní pasy do 24 hodin bude vydávat v pracovních dnech pouze ministerstvo vnitra na svém pracovišti v Praze v ulici Na Pankráci 72. Dospělí za tento občanský průkaz zaplatí 1000 korun, u dětí do 15 let je poplatek poloviční, v případě cestovního dokladu bude úřad od dospělých inkasovat 6000 korun a za děti 2000 korun.

Doklady do pěti dnů je možné je získat na úřadech obcí s rozšířenou působností, správní poplatky u občanských průkazů pro dospělé činí 500 korun a pro děti 300 korun, u pasů je to 3000 korun a 1000 korun. Ve standardních lhůtách do 30 dnů bude vydání pasu stát dospělého 600 korun, dítě 100 korun; za občanský průkaz zaplatí občané mladší 15 let 50 korun, dospělí nic.

Plošné vydávání občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem je sice spuštěno dnes, fakticky ale začne v pondělí. K aktivaci čipu bude třeba stejně jako u platební karty či mobilního telefonu zadat čtyřmístný až desetimístný identifikační osobní kód (obdoba PINu) a deblokační osobní kód (obdoba PUKu).

Podle Mariky Vinterové z ministerstva vnitra ale zavedení e-Občanky neznamená povinnou plošnou výměnu dokladů. "Budou občanům vydávány postupně: při skončení platnosti jejich dosavadních občanských průkazů, při změně některého z povinných údajů, při jejich poškození, ztrátě, odcizení nebo na základě žádosti občana," uvedla Vinterová na ministerském webu.

K využívání občanského průkazu s čipem pro komunikaci s elektronickým portálem z domova si lidé musí pořídit čtečku čipových karet, pokud ji už nemají ve svých počítačích. Získají ji ve většině obchodů s elektronikou, její cena začíná zhruba na 190 korunách. Vedle toho si musí stáhnout aplikaci eObčanky.

Také lidé, kteří nebudou chtít čip aktivovat, musí při převzetí elektronické občanky sdělit čtyřmístný až desetimístný bezpečnostní kód. Má sloužit k bezpečnějšímu ověření totožnosti žadatele při osobním jednání s úřady.