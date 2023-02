Ve vesnici nyní stojí Z-Box společnosti Zásilkovna, příhodně naproti samoobsluhy. Parkování tak není problém. „Je to opravdu velká krabice, má šedesát schránek. Lidé ho využívají hodně, a tak občas bývají schránky zaplněné. Výhodou je možnost vyzvednutí balíku večer po práci nebo i v neděli,“ zhodnotil starosta.

Mít kromě prodejny i e-shop se vyplácí. Prodej přes internet neustále roste

Podle zjištění Deníku je v současnosti v České republice více než šest tisíc automatických výdejních boxů od různých firem. Vznikají i partnerství pro sdílení kapacit schránek obsluhujících online nakupování. Průkopníkem služby je v tuzemsku e-shop Alza.

Momentálně už spolupracuje s téměř všemi velkými soukromými dopravci, do AlzaBoxu si lze nechat zaslat zboží prakticky z jakéhokoliv českého e-shopu. „Význam pohodlného doručení objednávek roste od začátku pandemie. Téměř sedmdesát procent dotazovaných zvolilo v posledním průzkumu z loňska na našem webu tuto službu jako nejoblíbenější způsob dopravy,“ uvádí ředitel expanze a facility Alza.cz Peter Šupák.

Pronikají na venkov

Největší síť doposud vytvořila Zásilkovna spadající pod holding Packeta, aktuálně má v Česku 3709 boxů. Zákazníci si v nich vyzvedli řádově již miliony zásilek. „V poslední době samoobslužné boxy získávají velkou popularitu. Lidé nejsou omezení otevírací dobou. Velkou roli hraje rychlost doručení zboží, která je stěžejní pro 89 procent respondentů. Cena za dopravu zboží je zase klíčová pro 96 procent respondentů,“ představil výsledky průzkumu české přepravní společnosti ředitel marketingu Milan Šmíd. Samoobslužné vyzvednutí je levnější než doprava kurýrem.

Trh se nyní od měst ubírá víc na venkov. „Oblíbenost Z-Boxů ukazuje fakt, že jejich velkou část stavíme na žádost obcí či jednotlivců, kteří vidí, jak fungují v sousední vesnici nebo městě a chtějí je mít i na svém území. Pro tento rok máme v plánu zaměřovat se na obce nad 1500 obyvatel,“ sdělil mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa. Podle něj se vyplatí provoz třeba v obcích s mladším obyvatelstvem a obecně v ekonomicky silnějších oblastech nebo v menších obcích se zázemím velkých měst.

Situaci ale vždy posuzují individuálně. Ani odlehlejší lokality tak nejsou výjimkou. Nejmenší vesnicí, kde funguje jejich samoobslužný box, je šumavská osada Modrava, známá díky kriminálnímu seriálu.

V obcích pod tisíc obyvatel či menších je také více než třicet AlzaBoxů. „Dál plánujeme tento počet navyšovat v závislosti na spádové oblasti konkrétní obce,“ podotkl Šupák.

Náklady za babku

Základem je výběr umístění. Třeba v jihomoravském městě Hodonín s přibližně 24 tisíci obyvateli je asi desítka výdejních boxů. Podle mluvčí radnice Petry Kotáskové ale stojí na pozemcích města pouze jediný. „Žádostí o umístění boxu jsme měli několik, bohužel na ne zcela vhodných místech. Dotčené odbory městského úřadu je nedoporučily, například kvůli dopravní obslužnosti,“ vysvětlila.

Záměr schvaluje rada města. „Výše nájemného u momentálně jediného AlzaBoxu byla nastavena srovnáním s podobnými městy a nyní činí patnáct tisíc korun ročně,“ sdělila mluvčí.

Nový ceník České pošty vydrží jen čtvrtrok. Od února zdraží, pobočky ale nezruší

To v Rakvicích podle starosty firma obci nájem ani neplatí. Obec ale neměla s instalací téměř žádné náklady. Nevyžaduje totiž složité stavební úpravy. Potřeba je pouze betonový základ. „Box je energeticky soběstačný. Funguje díky fotovoltaickému článku,“ poznamenal starosta Rous. Jiné boxy však zatím vyžadují přívod elektrické energie.

Dvanáctka a rozšiřování schránek

Velikostí jsou různé. Největší Z-Box využívají lidé od loňska u pražského obchodního centra Metropole Zličín. Dostal přezdívku Dvanáctka podle počtu sloupců. V jednu chvíli se do něj vejde 120 zásilek.

Česko patří s celou výdejní sítí ke špičce Evropy. Za poslední tři roky se jen počet AlzaBoxů zdesetinásobil. V Česku jich je už bezmála 1300, další na Slovensku a Maďarsku. Nyní plánovanou metu společnost navýšila na tři tisíce boxů. Podle Šupáka je v současnosti ještě podstatnější než přibývání lokalit navyšování doručovací kapacity. „I proto jsme naše boxy začali rozšiřovat tak, aby nabízely alespoň sto schránek a měly dostatek kapacit i pro partnery. Aktuálně tedy naše síť disponuje více než 200 tisíci výdejními sloty,“ vypočítal Šupák.

Průměrná doba uložení zásilky, než si ji zákazník vyzvedne, je zhruba deset hodin. „To znamená, že jedna schránka se může za 24 hodin naplnit/vyzvednout až dva a půl krát. Vytíženost stoupla i díky externím partnerům, kteří naši síť nyní využívají,“ poznamenal mluvčí. AlzaBoxy se loni otevřely tisícům e-shopů a dopravců, na konci roku zahájila firma spolupráci s přepravní sítí WeDo, partnerem platformy se stala také doručovací firma DPD a nejnověji GLS.

O třetinu kratší trasa

Z dopravců vstoupil do hry také PPL. „Obliba Parcelboxů a Parcelshopů raketově roste, a to i mimo vánoční sezonu, což je jasný signál, že se bez výdejních míst v budoucnu neobejdeme. Výhodou je vedle flexibility, kterou poskytují, i cena. Tento způsob doručování je levnější než klasický dovoz do vlastních rukou. Síť proto stále rozšiřujeme. Máme pět set Parcelboxů a v následujícím roce a půl společnost plánuje přidat další tisícovku,” informoval ředitel marketingu a business development PPL CZ Milan Loidl.

Nový způsob doručování je podle něj ekologičtější, snižuje nejen počet ujetých kilometrů, ale i emisí oxidu uhličitého. Přínos pro životní prostředí potvrzuje i Alza. „Podle našich dat ujede balíček doručovaný do AlzaBoxu o třicet procent kratší trasu než ten, který se doručuje na adresu, takže jeho uhlíková stopa je nižší,“ tvrdí Šupák.

Objednávky se navíc snaží nebalit, aby snížili množství přebytečných plastů a obalů. Většina zboží je totiž již dodaná v obalu od dodavatele, který podle prodejce k bezpečné přepravě stačí.

Chytrá budoucnost? I doručování jídla

Velké ambice má provozovatel boxů OX Point Zdeněk Vacek. Od investorů shání zhruba půl miliardy korun na rozšíření a vývoj sítě, jak nedávno řekl Hospodářským novinám. Nyní s ním spolupracuje třeba Balíkovna. „Zákazníci České pošty mají k dispozici 200 samoobslužných boxů po celé České republice. Zároveň jednáme s dalšími možnými partnery na spolupráci při využívání výdejních boxů,“ řekl Deníku mluvčí Ivo Vysoudil.

Zatím menší sítí disponují firma Mall (pod skupinou Allegro) a specializované obchody Ikea či Pilulka. Chlazení kvůli potravinám vyřešili u Rohlik.cz. Veřejných Rohlik Pointů mají v Praze necelou desítku, další pro firmy. Vizionáři spatřují budoucnost právě ve výdeji potravin nebo komunikaci občanů s městem.

Zloději v pasti. Unikátní samoobslužnou prodejnu Coop hlídá umělá inteligence

Popularita samoobslužných boxů se odrazila i na vylepšování služeb. Alza se začala zaměřovat na rychlé dodání balíků v kampani Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš. Doručení do osmi ráno při večerní objednávce spustili v Praze, letos službu plánují rozšířit na zbytek území Česka.

Zásilkovna zase vylepšuje speciální možnost podání balíku přes jejich aplikaci v mobilu. Třeba o půlnoci. V současné době mohou přes Z-Boxy podávat zásilky pouze uživatelé telefonů s iOS. „Na distribuci služby uživatelům s operačním systémem Android již pracujeme,“ avizovali zástupci společnosti.

Autonomní doručovací vozidlo



- Boom bezkontaktních výdejních boxů v Česku naplno odstartoval v době, kdy z ulic zmizely poslední nevyužívané telefonní budky (2021). Éra mobilních telefonů je vymazala z mapy.



- I fenomén napevno usazených doručovacích boxů a schránek může skončit. Vizionáři nedávno představili technologii autonomního víceúčelového vozidla, které může posloužit jako kurýr.



- Zahraniční společnosti Oxbotica a AppliedEV oznámily spolupráci na vývoji plně autonomního, víceúčelového elektrického vozidla. Průmyslová logistika a doručování zboží budou prvními odvětvími, na která se chtějí zaměřit.



- Robotický samořidící doručovací box může v budoucnu nahradit kurýry v ulicích. Lidem bude stačit jen vyjít z domu a díky aplikaci převzít balík či nákup. Vozidlo pak pojede ulicí dál.



- Vozidlo bylo k vidění na nedávno skončeném největším světovém veletrhu spotřební elektroniky v americkém Las Vegas (Consumer Electronics Show – CES 2023).