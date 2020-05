Elektrokola už zdaleka nejsou jen výhradní záležitostí seniorů či lidí s horšími pohybovými schopnostmi. Stále populárnější jsou u generace od 35 let.

„Oproti srovnatelnému období v loňském roce jsme zaznamenali nárůst prodejů elektrokol MTF řádově v desítkách procent. Bylo to pochopitelné, neboť cyklistika byla a stále zůstává jedinou volnočasovou aktivitou, kterou lze provozovat bez výraznějších omezení,“ říká například Kateřina Böhmová, tisková mluvčí společnosti Mountfield.

„Je evidentní, že lidé se již připravují i na trávení letošní dovolené v tuzemsku spojené s výlety a elektrokola jsou pro tyto aktivity ideální volbou. Na výlety tak mohou i méně zdatní jedinci a dojedou k cílům, na které by si s normálním kolem netroufli“, dodává Kateřina Böhmová.

Mladší generaci pak táhnou i kvůli tomu, že si designově ani co do kvality komponentů v ničem nezadají s klasickými koly. Žádná pravidla ohledně věkové hranice pro elektrokola ale neexistují. Elektrokolo je v podstatě klasické jízdní kolo s jeho pohonem vám pomáhá elektromotor, řídicí jednotka a dobíjecí baterie. Velkou předností je, že potírá výkonnostní rozdíly a posouvá hranice možností.

Pokud jsou vaši parťáci lepší cyklisté a báli jste se s nimi vyjíždět, protože byste v prvním kopci odpadali, tyhle obavy skončí. Na elektrokole jim budete ujíždět.

Jak vybrat elektrokolo

Při výběru je klíčových několik faktorů: kdo na něm bude jezdit, jak daleko, v jakém terénu a kolik peněz chce investovat. Na tyto otázky byste měli znát odpověď dřív, než vyrazíte do prodejny s elektrokoly. „Při koupi elektrokola rozhodně volte specializovanou prodejnu, kde své představy a požadavky zkonzultujete se specialistou. Kolo si můžete hned vyzkoušet, vybrat vhodný model, optimální rámovou velikost, koupit příslušenství, případně sjednat další služby jako pojištění či asistenci,“ říká bývalý profesionální cyklista Jakub Danačík, nyní expert na elektrokola ze společnosti Mountfield. Dobrý prodejce by vám měl nabídnout i autorizovaný servis včetně bezplatné úvodní důležité garanční prohlídky, na kterou musíte jít od 300 do 500 ujetých kilometrů.

Komu je určeno

Pokud kupujete elektrokolo pro sebe, určitě víte, jaký druh požadujete. Když je to ale dárek pro někoho z rodiny a má to být překvapení, musíte znát jeho výšku a nároky na dojezd i terén, kde se bude nejvíce pohybovat. Nejběžnějšími motory v elektrokolech jsou středové a zadní.

Středové motory se dávají spíše do sportovních elektrokol (horská, krosová, trekingová). Jsou citlivější, mají tichý a plynulý projev a uvítají je cyklisté, kteří nechtějí být vyřazeni z role aktivního jezdce. U elektrokol se středovými motory je i snadnější sundání předního či zadního kola.

Zadní nábojové motory se dávají především do městských elektrokol, kde se člověk chce pohodově vozit bez velké námahy. Není nutné tolik šlapat, stačí párkrát protočit nohama. Když jedete bez asistence, motor disponuje volnoběžkou a neklade skoro žádný odpor.

Druhy elektrokol



Pro všechny, kteří se pohybují hlavně v terénu a vyrážejí i do těžších kopců, jsou určena horská elektrokola, nemusíte se však na nich bát ani na silnici, kde díky dobré přilnavosti plášťů sedí.



Krosová elektrokola jsou určena primárně pro aktivnější typy jezdců. Využijete je v lehčím terénu i na silnici, jsou vhodná na cyklostezky i zpevněné cesty.



Trekingová elektrokola jsou určena milovníkům pohodových výletů, zejména po cyklostezkách a zpevněných cestách. Nejsou vhodná do těžkého terénu.



Městská elektrokola mají širší sedla, která jsou vhodná zejména pro seniory. Spolehlivě na nich dojedete na nákup nebo na kratší pohodový výlet.



Klasické skládačky už mají pevné místo i mezi e-biky. Jedná se o elektrokola, která prokličkují městským provozem, hodí se na cesty do školy nebo do práce, ale třeba i na kratší výlety nebo na ryby.