Rozdíly se ovšem netýkají pouze lékařů. Například kovodělníci a strojírenští dělníci si v Karlovarském kraji vydělali v průměru 27 525 korun, ve Středočeském to ale bylo 33 630 Kč. Podobné rozdíly lze najít i u řemeslníků, šéfů firem, zdravotních sester či prodavaček. „Souvisí to se strukturou ekonomiky a tím, jak velké firmy v jednotlivých regionech sídlí,“ říká Pavel Sobíšek z UniCredit Bank.

Pokud chce člověk mít vyšší výdělek, měl by zamířit do státní nebo veřejné správy. Průměrný plat zde totiž loni činil 35 437 korun. V soukromých firmách zaměstnanci brali o 2 116 korun méně. Vyplývá to z údajů ministerstva práce a sociálních věcí.

Rozdíly i u tabulkových platů

Tento nepoměr přitom platí po celé republice – s jedinou výjimkou, a tou je Středočeský kraj. Lidé pracující v soukromém sektoru si zde přijdou v průměru na víc než ve veřejném. „Důvodem je přítomnost velkých automobilek a jejich dodavatelů,“ říká analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Z dat ministerstva ale vyplývají i další zajímavé údaje. Například to, že se mzdy v konkrétních profesích mohou kraj od kraje lišit o tisíce i desetitisíce korun. A to i u učitelů, lékařů či zdravotních sester, kde jsou výdělky dané tabulkami. Například všeobecné sestry se specializací si v Praze vydělají téměř o třináct tisíc více než v Libereckém kraji. Podrobné údaje lze nalézt na webu www.ispv.cz.