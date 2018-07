Plzeňské restaurace mění majitele. Pod značkou Hospodska vzniká nová síť podniků

/ROZHOVOR/ Čtveřice vyhlášených plzeňských restaurací a klubů změnila majitele. Potrefená Husa, Club PH+, Kozlovna Doubravka, Sokolovna Bolevec nyní patří firmě Red Castle Hospitality Group, která je převzala od jejich zakladatele, společnosti Janák BROS. O překážkách, které stát připravuje živnostníkům, si Deník povídal se zakladatelem Janem Janákem.

Red Castle Hospitality Group pod značkou Hospodska buduje v Plzni novou síť restaurací a hospod.

Jednatel firmy Janák BROS. Jan Janák řekl, že jeho společnost se rozhodla odprodat restaurace především z toho důvodu, že do budoucna se hodlá plně soustředit hlavně na svůj kavárenský řetězec CrossCafe a jeho další rozvoj. V současnosti už čítá skoro třicet kaváren na řadě míst Česka a neustále přibývají další.

„Dostali jsme se do situace, kdy jsme pečlivě zvažovali, jestli je únosné dál rozvíjet zároveň restaurace i kavárny. A když jsme dostali nabídku od Hospodské, rozhodli jsme se jim některé restaurace přenechat,“ řekl Jan Janák. Hodnotu transakce, za jakou byly restaurace prodány, se obě strany zavázaly nezveřejnit. Dle informací Deníku se jedná o částku v řádech desítek milionů korun.

„Pro mne bylo klíčové, že lidé z Hospodské budou restaurace dál rozvíjet a povedou je dobře. Jsou to zkušení manažeři, lidé s vizí a zkušenostmi, kteří vědí, co chtějí a jak toho dosáhnout,“ řekl Janák.

Za Red Castle Hospitality Group (respektive značkou Hospodska) stojí čtyři bývalí manažeři Plzeňského Prazdroje a také Patrik Jaroš, v Německu působící úspěšný český šéfkuchař oceněný michelinskou hvězdou. Zhruba před rokem začali v Plzni kupovat hospody. Patří jim Pivnice U Šenku, Lékárna, Dvacítka nebo restaurace U Ševců.

„Jsme hrdí na to, že můžeme navázat na skvělou práci majitelů a týmu Janák BROS. Janák BROS. byla dlouhodobě vedoucí skupina z pohledu kvality plzeňské gastronomie a její koncepty, kuchyně i zázemí jsou v pravém smyslu slova gastronomické mercedesy,“ řekl Luboš Kastner z Red Castle Hospitality Group.

HOSPODSKA tvrdí, že chce své podniky koncipovat především s ohledem na prezentaci dokonalého piva, skvělého jídla a příjemného prostředí se vstřícnou obsluhou. „Jsme rádi, že přebíráme provozy, které již tuto kombinaci vlastní. Jsme zároveň plzeňští patrioti a naším cílem je a vždy bude zdokonalovat Plzeňanům gastronomickou nabídku, a posouvat tak laťku každodenní kvality gastronomie v Plzni neustále směrem nahoru,“ dodal Kastner.

Poté, co HOSPODSKA získala pod sebe restaurace Janák BROS., stojí nyní v Plzni vedle sebe dva velké, podobně silné hospodské řetězce.



Druhým je firma AZ Catering Service, která už řadu let provozuje své podniky pod značku „U nás Plzeň chutná“.



Jedná se například o restaurace Na Spilce, U Salzmannů, Na Parkánu, Restaurant 12, Sladovnická atd.

Rozhovor s Janem Janákem z firmy Janák BROS.: Stát hází hospodským klacky pod nohy

Jan Janák a jeho firma Janák BROS. od 90. let zakládala a úspěšně provozovala v Plzni vyhlášené restaurace, zároveň před jedenácti lety v Plzni založila a do celé zemi postupně rozšiřuje svůj koncept franšízových kaváren CrossCafé. I lidi, kteří se o gastronomii nezajímají a do restaurací ani kaváren nechodí, o Janákově firmě možná slyšeli díky jejím zásluhám při sbírce na nové plzeňské zvony a architektonické soutěži na dostavbu druhé věže plzeňské katedrály sv. Bartoloměje.

Rozhodnutí prodat některé své restaurace Jan Janák zdůvodňuje potřebou více se věnovat kavárnám CrossCafe. Libuje si, že Hospodska a.s. je investor schopný podniky dobře vést a dál rozvíjet. Zároveň ale přiznává, že svou roli sehrály i stále se zhoršující podmínky pro podnikání v gastronomii. „V žádném jiném oboru nedostali podnikatelé v poslední době od státu tolik facek a klacků pod nohy jako provozovatelé hospod,“ říká Jan Janák.

Co přesně tím máte na mysli?

Věcí, které hospodským zkomplikovaly život, je z poslední doby celá řada. Povinná evidence tržeb, zákaz kouření, vysoké sazby DPH, nesmyslné nároky na hygienu. Zkrátka podmínky pro tento druh podnikání se neustále zhoršují a stát se k našemu oboru chová vyloženě nepřátelsky. Současný stát miluje korporace, ale malé podnikatele a živnostníky likviduje. Jako by z nás všech chtěl mít závislé zaměstnance.

Opticky se ale zdá, že je vše v pořádku. Restaurace jsou plné, kupní síla lidí se zvedá, jsou ochotnější víc utrácet…

Restaurace možná plné jsou, ale určitě ne tak, jak bývaly. Všechny hospody musely v návaznosti na EET zvednout ceny, a tak se sice tržby drží na stejné úrovni, ale profit se rapidně snížil. Navíc je silný tlak na růst mezd, máme potíže se sháněním personálu atd. Zkrátka z ekonomiky řady hospodských provozů se stala velmi složitá věc, zvlášť v menších městech. Na vesnicích se hospody stávají neudržitelné.

Důsledkem toho je, že na venkově je řada hospod k pronájmu a ve městech se slučují do větších řetězců?

Ano, a je to škoda. V Česku vždy fungovalo cosi jako hospodská kultura v tom nejlepším smyslu slova. Lidé byli zvyklí scházet se a bavit se v hospodách, ne doma při barbecue jako Američani. Každá vesnice, ve městech každá i menší čtvrť nebo sídliště měly své hospody, ale těch již nějaký čas ubývá. Trh hospod se zřejmě začne konsolidovat do větších celků, kde se budou prosazovat silnější hráči. Nevím jestli je to dobře pro trh, ale vím, že je to velmi špatně pro českou hospodskou kulturu. Tu vždy utvářela právě autentičnost jednotlivých hospod se svými hospodskými, štamgasty, zázemím pro obecní akce atd. Tento svět se začíná vytrácet. A proč to všechno? Aby finančák viděl každou prodanou limonádu?

V oboru kavárenství vlastně jdete rovněž tímto směrem a velmi úspěšně budujte síť kaváren CrossCafé. Už máte skoro třicet podniků. Chystáte další?

Ano, kavárnám se daří. Někde sice doběhly první smlouvy z doby začátků před 10 lety a museli jsme některá místa opustit, ale budujeme kavárny nové, teď i v menších městech po celé zemi. Někde obsazujeme i velmi lukrativní místa, třeba v Plzni přímo na náměstí Republiky, kde jsme nedávno otevřeli novou kavárnu a na podzim dokončíme i její specifický design odkazující ke sbírce Ze srdce zvon, tedy ke zvonům v katedrále stojící hned naproti. V Plzni na Bolevci zároveň dokončujeme velkou investici do nové výrobny, odkud budeme všechny své kavárny zásobovat. Je dimenzována na kapacitu 100 kaváren.

Mění se nějak vaše osobní role ve vedení firmy?

Ano, mění. Rozhodl jsem se postupně stahovat z jejího aktivního řízení. Zůstávám jednatelem a ponechávám si hlavní strategická rozhodnutí, ale operativní řízení už nechávám jiným lidem. Podnikám skoro třicet let a je na čase užívat si i jiných náplní života, než je práce od rána do večera. Mám ve firmě i dvě děti, které snad postupně převezmou důležité role v jejím řízení, ale to samozřejmě záleží jenom na nich.