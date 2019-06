Pěstitelé ovoce čekají, že navzdory suchému jaru bude sezona slušná. „Očekáváme průměrnou úrodu u nejrychleji dozrávajícího ovoce, jako jsou třešně a meruňky,“ řekl Deníku místopředseda Ovocnářské unie ČR Ivo Pokorný. „V průměru bude úroda taková, že zabezpečí zásobování na trhu,“ míní.

Přesto se mezi ovocnáři najdou i smolaři, jež zasáhl proud studeného vzduchu, a některé z nich tím připravil třeba až o 90 procent úrody. Nebyly však zasaženy celé regiony. Na některých místech zima zaúřadovala, poblíž zase ne. „Často rozhodovala třeba jen tříkilometrová vzdálenost mezi středisky,“ konstatoval Pokorný.

V minulých letech se příroda k českým ovocnářům chovala macešsky. Na roky 2016 a 2017 vzpomínají neradi, protože na jaře květy stromů poškodily mrazy. „Ty škody byly fatální,“ posteskl si Pokorný.

Roky 2015 a 2018 zase byly velmi suché. „Suchý je i letošek, ale březen bez vláhy stromy přečkaly a květnové srážky deficit vláhy vyrovnaly, takže si myslíme, že by k velkému propadu úrody nemusel být důvod,“ míní Pokorný.

Střízlivěji posuzují dosavadní průběh sezony zahrádkáři. „Sklízet se teprve začínají jahody a třešně, na hodnocení je ještě příliš brzo,“ řekl Deníku předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík. Jarní mrazíky také poškodily některé zahrádky. „Jsou ale místa, kde se to nijak neprojevilo, takže tam by úroda mohla být dobrá,“ věří rovněž Kozlík.

„Pokud budou taková horka jako teď, to, co v květnu napršelo, rychle zmizí. Voda byla jenom na povrchu a spodních vod se to vůbec nedotklo,“ obává se šéf zahrádkářů. „Určitě zase bude problém nějak vodu na zahrádky dostat,“ konstatoval.

Velké teplotní skoky škodí

Teplo plodům při dozrávání obecně pomáhá. „Jenže letos jdou teploty z extrému do extrému. Jeden týden máte necelých 14 stupňů, a druhý třeba přes 30,“ připomněl Kozlík. Přes častější letní vedra zahrádkáři k rostlinám známým z jižnějších podnebních pásem ve větší míře nepřecházejí.

„Naše podnebí subtropickým rostlinám stále nesvědčí,“ vysvětlil zahrádkář. Ačkoliv zimy bývají mírnější než dřív, přesto jsou na citlivé rostliny příliš chladné. Není tak třeba čekat, že by podél cest mohly růst třeba citrusy. „Zůstávají záležitostí skleníků, venku se pěstují spíš jen subtropické okrasné rostliny,“ dodal Kozlík.