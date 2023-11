Ministerstvo dopravy lákalo v posledních měsících řidiče na možnost zažádat si o výměnu řidičského průkazu online. Jenže jednou ze zásadních podmínek odeslání žádosti bylo mít zřízenou datovou schránku. To některé řidiče od této možnosti odrazovalo. Od listopadu je cesta k novému řidičáku jednodušší.

Zažádat o výměnu řidičského průkazu jde i on-line. Není třeba datovka a zabere to pět minut. Více se dozvíte v článku. | Foto: Profimedia

Osmatřicetiletá Jana Levová ze středních Čech patří do skupiny řidičů, kteří si musí nechat vyměnit řidičský průkaz kvůli konci jeho platnosti. V jejím případě nejpozději do konce listopadu. Jelikož kvůli zaměstnání a také přepravě dětí do školy se bez auta neobejde, požádala o výměnu plastové kartičky s dostatečným časovým předstihem.

„Někdy v půlce října jsem žádost podala online i za cenu, že jsem si musela zřídit datovou schránku. Nad tím jsem dost váhala. Ale nechtěla jsem strávit na úřadu ve frontě zbytečně čas u záležitosti, která je vyřízená za deset minut,“ řekla Deníku. Na úřad už bude muset jít jen průkaz vyzvednout.

Kdyby si žádost podala o několik týdnů později, mohla mít rozhodování jednodušší. Ministerstvo dopravy totiž zjednodušilo podání online žádostí o výměnu řidičského průkazu. Zatímco do konce října bez připojené datové schránky nebylo vůbec možné žádost odeslat, od listopadu to lze. Stačí se tedy přihlásit do Portálu dopravy, zkontrolovat údaje v předvyplněné žádosti, zadat úřad obce s rozšířenou působností, kam nová plastová kartička dorazí a odeslat.

Celý proces zabere jen okolo pěti minut. „Jsem rád, že po dohodě s Digitální a informační agenturou, se nám podařilo odstranit povinnost mít pro podání žádosti datovou schránku fyzické osoby. Díky tomuto kroku je elektronické podání přístupné již téměř všem občanům a my jsme rádi, že lidem můžeme ušetřit cestu na úřad a s tím spojený čas a peníze,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka.

Podle dat ministerstva dopravy zbývá do konce letošního roku vyměnit 226 tisíc řidičských průkazů z celkových téměř 850 tisíc. Největší nápor se očekává v Praze, kde zbývá vyměnit 29 646 průkazů, ve Středočeském kraji (27 982 průkazů) a Jihomoravském kraji (26 570). Zjednodušení podání online žádosti by mohlo pomoci úředníkům zvládnout předvánoční nápor.

Sednout k počítači místo návštěvy radnice nabádá i šéf resortu. „Ušetříte si jednu cestu na úřad, žádost si vyřídíte z pohodlí domova během pár minut. Pokud se navíc chcete vyhnout frontám při vyzvednutí nového řidičského průkazu, doporučuji si na webu příslušného úřadu rezervovat termín a čas vyzvednutí nového řidičáku,“ upozornil Kupka.

Elektronická žádost o výměnu řidičského průkazu:

Pokuty

Za jízdu bez platného řidičského průkazu hrozí v současné době bloková pokuta na místě do dvou tisíc korun, ve správním řízení je v rozmezí od 1500 do 2500 korun. Od ledna 2024 budou sankce ve správním řízení vyšší, a to od dvou až do pěti tisíc. Naopak maximální výše pokuty na místě bude oproti současnosti o pět set korun nižší.

Novinkou dále bude, že řidiči u sebe průkaz nebudou muset vozit. „Nic se nemění na povinnosti disponovat platným řidičským průkazem. K výměnám z důvodu vypršení platnosti tak bude docházet periodicky stejně jako doposud. Řidičský průkaz je mezinárodní doklad, k jehož vydávání jsme povinni na základě evropské směrnice o řidičských průkazech,“ vysvětlil mluvčí resortu Filip Medelský.

Další novinky

Webový Portál dopravy ministerští úředníci postupně vylepšují. Za několik málo týdnů proto mají přibýt další novinky. Jednou z nich bude zasílání notifikací o změně bodového konta, ale také elektronické žádosti u agendy vozidel. V příštím roce má portál umět nabídnout možnost zaplatit správní poplatek online transakcí, podobně jako to nabízí celá řada e-shopů.

„Kromě žádosti o nový řidičský průkaz kvůli vypršení platnosti, změny údajů, krádeži nebo ztráty si mohou zájemci vyřídit přes Portál dopravy další desítky služeb ze všech dopravních oblastí, registrem vozidel počínaje a prodloužením lodního osvědčení konče,“ dodal zástupce digitálního zmocněnce ministerstva dopravy Karel Váchal.

Možnost elektronického zažádání o výměnu řidičského průkazu funguje již téměř dva a půl roku. Od té doby došlo k trojnásobnému navýšení počtu žádostí přes Portál dopravy. V současné době eviduje resort dopravy cirka 1600 žádostí týdně.