„Dneska už to vím také, ale stálo mě to rovné dvě tisícovky. Policejní hlídka mne zastavila navečer, když jsem jel z práce. Dal jsem jí doklady a pak se nestačil divit. Všechno jsem sice měl jinak v pořádku, ovšem byl začátek března a platnost řidičáku mi skončila už loni v listopadu,“ vylíčil Miloslav.

Jeho známému při běžné kontrole na Střekově prý policisté uložili blokovou pokutu dvě stovky. Ten si ale průkaz na rozdíl od Miloslava pouze zapomněl doma s peněženkou. „Takové věci se stávají a určitě nebyl první ani poslední. No a já určitě taky,“ povzdechl si pokutovaný Miloslav.

Podle údajů ministerstva dopravy jen v Ústeckém kraji k začátku dubna končila platnost téměř 24 432 průkazů. „Na území obce s rozšířenou působností, v tomto případě města Ústí nad Labem, by si začátkem dubna mělo vyměnit řidičský průkaz 3 138 držitelů řidičských průkazů,“ upozornil mluvčí resortu Martin Brychta.

Když Miloslav přišel na ústecký magistrát, překvapilo ho, že tam skoro nikdo nečekal. Měl před sebou jen jednu mladou řidičku, která si šla vyzvednout svůj vůbec první řidičák po autoškole. Na řadu přišel po necelých třech minutách. „V elektronickém pořadníku jsem si vyzvedl číslo, za chvíli to cinklo a už jsem úřednici popisoval svoje štrapáce,“ zasmál se.

Úřednice s ním vyplnila žádost, vyfotografovala ho a oznámila mu, že expresně to do tří dnů přijde na sedm stovek, jinak to na konci měsíce bude zdarma. „Taky jsem se dozvěděl, že čekání na výměnu neznamená, že řidičák nemám. Při silniční kontrole bych za to asi nemusel dostat tak vysokou pokutu, hodně by záleželo na mém chování i na tom, zda by policie evidovala nějaké mé přestupky,“ uzavřel s tím, že si raději zaplatil expresní vydání.

Hrozí i správní řízení

Hříšník Miloslav přitom měl štěstí, že pokutu zaplatil na místě. Mohl totiž skončit v takzvaném správním řízení, a to by pro něj bylo ještě o něco dražší. „Řídí-li někdo automobil na základě řidičského průkazu, který pozbyl platnost, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu dva tisíce korun, ve správním řízení až 2,5 tisíce korun,“ vysvětlila mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Co se samotné výměny týká, úřad doporučuje každému řidiči využít online rezervační systém, běžně dostupný na webových stránkách ústeckého magistrátu. Rezervační systém na duben zatím není nijak zaplněný. „Pokud klient přijde bez rezervace, bývá čekací doba maximálně dvacet minut,“ poznamenala Macová s tím, že trochu vzrostl zájem o vydání mezinárodního řidičského průkazu, pravděpodobně v souvislosti s blížícími se prázdninami. „Očekáváme spíš zvýšený zájem o výměnu řidičských průkazů z Ukrajiny za české řidičské průkazy, kvůli válce a související uprchlickou vlnou. Zde už mírný nárůst nastal,“ dodala mluvčí.