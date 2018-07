Výrobce hraček Hasbro se bojí Trumpa. Většinu čínské výroby přesune jinam

Na gradující obchodní válku mezi Čínou a Spojenými státy reaguje americký výrobce hraček Hasbro. Aby unikl clům na čínský dovoz, jejichž zavedením vyhrožuje americký prezident Donald Trump, hodlá přesunout výrobu z Číny do třetích zemí.

Jednou z ikonických her od společnosti Hasbro jsou Monopoly. Existují v celé řadě variant.Foto: Hasbro Gaming CZ/SK/Facebook.com

Výrobce hraček v současnosti vyrábí v Číně více než třetinu své produkce, ale nyní se podle generálního ředitele společnosti Briana Goldnera chce zaměřit na to, aby jí lépe rozprostřela po celém světě.

Na začátku července zavedly Spojené státy pětadvacetiprocentní sazby na dovoz čínského zboží v hodnotě 34 miliard dolarů (750 miliard korun), na což zareagovala Čína stejným krokem v podobném rozsahu.

Minulý týden pak americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro televizní stanici CNBC pohrozil, že je připraven uvalit cla na prakticky veškerý čínský dovoz do USA, pokud to bude nutné. Novým tarifům by mohlo podléhat zboží v hodnotě až 500 miliard dolarů (11 bilionů korun).

Své rozhodnutí o přesunu výroby zveřejnilo Hasbro současně s hospodářskými výsledky za letošní druhé čtvrtletí. Firmě meziročně klesly příjmy o sedm procent na 904,5 milionů dolarů (20 miliard korun) a čistý zisk o 11 procent na 60,3 milionů dolarů (1,3 miliardy korun). Přesto však výsledky výrazně překonaly odhady analytiků, protože na nich v takové míře negativně neprojevil loňský krach prodejce hraček Toys R Us.

„Neočekáváme, že v roce 2018 smažeme všechny ztráty tržeb, ale v roce 2019 bychom chtěli dosáhnout stavu před pádem Toys R Us,“ řekl Goldner.