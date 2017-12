Finská společnost Raisio dnes zveřejnila informaci o prodeji své divize cukrovinek. Její součástí je i český výrobce lízátek, želatinových bonbonů a žvýkaček Pedro Candy Plus. Hodnota divize, jejímž novým majitelem se stane skupina Valeo Foods Group, je přibližně sto milionů eur (asi 2,5 miliardy korun).

Ilustrační fotoFoto: Deník/Karel Janeček

„Pro značku Pedro, společnosti The Candy Plus Sweet Factory a Candy Plus představuje změna vlastníka další možnosti posílení expanze na zahraničních trzích. Již nyní je naprostá většina naší produkce exportována a předpokládám, že nové investice nám umožní další růst,“ uvedla k chystané transakci generální ředitelka The Candy Plus Sweet Factory Milena Rusnoková.

Transakce zahrnuje společnosti působící v České republice, Velké Británii a Polsku, z nichž jsou nejznámější značky Poppets, Fox’s, XXX, Just a Pedro. V loňském roce činily celkové tržby divize cukrovinek sto milionů eur (asi 2,5 miliardy korun), přičemž tržby skupiny Candy Plus představovaly zhruba 40 procent této částky. Výše částky transakce, kterou kupující zaplatí, je 77 milionů eur (asi 2 miliardy korun).

„Prodej divize cukrovinek je pro Raisio významným strategickým krokem směrem k zaměření na zdravé potraviny. Společně s naší pevnou finanční situací nám prostředky získané z transakce umožní realizovat nové akvizice, které jsou v souladu s hlavní strategií společnosti,“ řekl prezident skupiny Raisio Pekka Kuusniemi. Divize cukrovinek Raisio aktuálně zaměstnává tisícovku pracovníků, kteří budou převedeni do skupiny Valeo Foods.

Valeo Foods je rychle rostoucí mezinárodní potravinářskou skupinou. Prostřednictvím společností v Irsku, Velké Británii a kontinentální Evropě je lídrem na trhu se snacky a sladkostmi, zdravou výživou, pečivem a přísadami do jídla, nápoji a stravováním, a dosahuje tržeb na úrovni 700 milionů eur.