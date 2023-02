Nakonec se na všechny nedostalo, po osmé hodině ráno, necelých šedesát minut od začátku vydávání bankovek, se banka rozhodla frontu uzavřít. Nově příchozí tak měli smůlu.

Plzeň: Vyměníme maximum

V Plzni se fronta čekajících dopoledne táhla od budovy ČNB v Husově ulici až k Velké synagoze. Lidé stojící v minus 8 stupních Celsia i několik hodin měli většinou zájem o výměnu maximálního počtu platidel na osobu, tedy pěti kusů. „Stojím tu už hodinu a ještě na hodinu a půl to odhaduju. Ale stojí mně to za to. Chodím pravidelně, vyměním si pět kusů. Je to investice i dárek pro vnoučata,“ svěřil se dopoledne šedesátiletý Ota z Plzně.

Na jeho slova navázal devětatřicetiletý Martin z Berouna: „Vyměním si také pět kusů, to je maximum. Pro jednu tisícikorunu bych tu nestál.“

Brno: Investice do budoucna

Davy promrzlých lidí bylo možné spatřit rovněž před budovou České národní banky v Brně v Rooseveltově ulici. Někteří z nich se zahřívali poskakováním, teploměr tou dobou ukazoval pět stupňů pod nulou.

Pro speciální tisícikorunu si přišla například Lada Sádlíková, která s sebou vzala i své potomky v dvojkočárku. Ke vstupu do budovy ji dopoledne dělilo už jen pár metrů. „Bankovky chceme vyměnit jako investici pro naše děti. Už teď se údajně prodávají na internetu za dvojnásobek,“ popsala mladá maminka. Ve frontě vystřídala manžela, který musel odejít do práce.

Když prvního šťastlivce od posledního čekatele dělilo zhruba pět minut chůze a další zájemci přicházeli, začali zástupci banky uvažovat o uzavření fronty.

Ostrava: Dárek pro dceru

O výroční bankovku byl zájem také v Ostravě. Před tamní pobočkou ČNB stál první nadšenec od úterní 21. hodiny. „Už mám několik bankovek a mincí. Například Gotta nebo Bohdalovou. Mám je pro svou dceru. Myslím, že na tom může vydělat,“ řekl Deníku pětatřicetiletý Honza.

To Pavel z Velkých Albrechtic dorazil na místo ve středu okolo půl čtvrté ráno. Krátce po otevření pobočky si už spokojeně odnášel památku na vznik české koruny.

Hradec Králové: Dlouhé čekání

Stovky metrů dlouhá fronta se vinula i od pobočky České národní banky v Hradci Králové. První lidé mrzli před hradeckou pobočkou ČNB už od večera.

„Přišel jsem ve čtvrt na pět ráno a v tu chvíli tady bylo kolem 40 lidí. Ten, co byl první, tady byl snad od desíti večer,“ odhaduje pan Michal z Hradce Králové a ukazuje obálku s bankovkami, které zdobí přítisk kolku a výročního loga. Bankovek si vyměnil maximální možný počet, tedy pět. „Sbírám staré mince i bankovky. Snažím se, aby děti z toho měly nějaký užitek. Určitě bude mít mnohem větší cenu,“ dodává muž ve středních letech.

Ústí nad Labem: Dočkal se hned ráno

Dlouhá fronta způsobila rozruch i v Ústí nad Labem. Zástup nadšenců se od středečního rána táhl celou Hrnčířskou ulicí až ke kostelu sv. Vojtěcha.

„Beru všech pět jako každý,“ řekl Martin Kovařík, kterého čekalo několik hodin čekaní. V 8.20 byl na konci několik set metrů dlouhé fronty. „Co já vím, tak někteří tu byli už od půlnoci,“ dodal.

České Budějovice: Musím ji mít

I když rtuť teploměru v Českých Budějovicích brzy ráno ukazovala minus 7 stupňů Celsia, pro některé čekatele na výměnu bankovky to mohlo paradoxně znamenat oteplení, venku totiž prostáli nebo proseděli celou mrazivou noc.

„Mám dvoje tepláky, zateplené boty, ale stejně už mi mrznou nohy,“ přiznala nezvykle vesele Irena Dvořáková z Budějovic. Proč dobrovolně trpí? Chce si prostě udělat radost. „Sbírám všechny mimořádně vydané bankovky. Tuhle musím mít taky,“ vysvětlila žena vybavená termoskou s čajem stejně jako další osoby ve frontě.

Speciální výroční tisícikoruna.Zdroj: Deník/Radek CihlaVýroční tisícovka s přítiskem



Třicet let od rozdělení československé měny vydává Česká národní banka bankovku 1000 Kč s přítiskem v podobě bankovkového kolku a výročního loga. K dostání je výměnou na všech pobočkách ČNB do vyčerpání zásob. Do oběhu je vydáno 200 tisíc kusů. Limit výměny je pět bankovek na osobu.



Tisícikoruna je druhou českou bankovkou, která je opatřena speciálním přítiskem. První byla stokoruna vydaná v roce 2019 u příležitosti 100 let od měnové odluky od Rakouska-Uherska.



NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY:



Mohu na pokladně platit kartou?

Nikoliv, bankovku je možné získat pouze výměnou za jinou českou hotovost (bankovky a mince) v hodnotě 1 000 Kč.



Lze si bankovku objednat?

Nikoliv, bankovku s přítiskem není možné předem objednat v ČNB ani u smluvních partnerů pro prodej numismatického materiálu. Výměna je možná pouze osobně na územních pracovištích ČNB.



Lze přijít na pokladnu s občanským průkazem manžela/manželky, případně s udělenou plnou mocí, a vyměnit tak 5 ks výročních bankovek pro sebe a dalších 5 ks pro další osobu?

Nikoliv, vydáváno bude maximálně 5 ks bankovek na jednu fyzicky přítomnou osobu.