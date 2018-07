Invalidní penze přiznané státem? Moc nadějí na slušný život nedávají

Invalidní důchod nenahradí, ani nemůže stoprocentně nahradit, příjmy z výdělečné činnosti, popřípadě je ještě převýšit. Při přiznání invalidního důchodu je proto nutno počítat s významným propadem financí oproti předchozím příjmům. Řešením může být komerční připojištění invalidity.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Není tajemství, že výše invalidních penzí není závratná. Pokud se například muž s odpracovanými 45 roky s čistým příjmem ve výši 26 185 korun stane invalidním, tak při invaliditě I. stupně mu stát přizná cca 6 944 korun měsíčně, při invaliditě II. stupně cca 9066 korun a při invaliditě III. stupně 15 432 korun. U lidí s invalidní penzí I. a II. stupně se navíc předpokládá, že invalidní důchod nebude jejich jediným příjmem a zbytek pracovní schopností využijí na trhu práce. Čemuž odpovídá i konstrukce výpočtu invalidních důchodů.

„Řešením problémů nízkých invalidních penzí je komerční připojištění invalidity. Problém je, že lidé jsou často vůbec komerčně nepřipojištěni anebo mají ve svých stávajících smlouvách špatně zvolena rizika a výše krytí,“ říká finanční poradce společnosti Partners Jaroslav Gall. V souvislosti s výší státních invalidních penzí zmiňuje i příběhy lidí, kteří nemají nárok na invalidní penzi z důvodu žádného nebo nízkého počtu odpracovaných let. V ohrožení jsou například všichni mladí lidé.

„V praxi se setkáváme s případy, kdy se například vysokoškolák, který dostudoval ve 26ti letech, stane invalidní, ale protože ještě nepracoval a nebyl svými úvody účasten na sociálním zabezpečení, žádný invalidní důchod nedostane,“ dodává Jaroslav Gall s dovětkem, že stát studentům středních a vysokých škol hradí pojištění do jejich 24 roků.

Z hlediska rizika propadu příjmů z důvodu invalidity není v ČR podle odborníků ohroženější skupiny než osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Skupina živnostníků je specifická

tím, že si zjednodušeně řečeno může do určité míry zvolit vyměřovací základ, ze které odvádí pojistné na důchodové pojištění. Pokud OSVČ platí pojistné z minimálního, respektive nízkého vyměřovacího základu, musí pak vzít v úvahu dopad na svůj budoucí důchod. Zjednodušeně nemůže čekat slušnou invalidní nebo i starobní penzi. Přitom i platí, že člověk nad 28 let získává nárok na invalidní penzi pouze tehdy, když odváděl z hrubé mzdy minimálně pět let peníze na sociální pojištění. Člověk do 22 let jeden rok.