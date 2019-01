Svátek Tří králů se blíží a nastává čas likvidace vánočních stromků. Toto období se tradičně nese ve znamení symbolů Vánoc trčících z popelnic nebo bez ladu a skladu pohozených tam, kde zrovna bylo místo. Zaměstnanci Pražských služeb proto nejen že upozorňují na to, že svozy potrvají až do konce února, ale také radí jak se stromky správně naložit.

Vyhozené Vánoční stromky především nepatří do nádob na směsný odpad, protože snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (například na sídlišti), lze stromky volně odložit vedle nich.

S umělým stromkem do sběrného dvora

Bydlíte-li například v činžovním nebo rodinném domě a nemáte popelnici volně přístupnou z ulice, stačí odložit vánoční stromek u nejbližšího stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Potřebujete-li se ale zbavit umělého stromečku, musíte s ním zamířit do sběrného dvora.

Stromky budou sváženy v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Pražské služby očekávají, že sesbírají okolo 300 tisíc vánočních stromečků.



Do lesa nepatří

„Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity např. v zahrádkářském průmyslu. Část znečištěných nebo nedostatečně odstrojených stromků putuje společně se směsný odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice," říká mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

A ještě důležitá připomínka. Není vhodné odnášet vánoční stromky do lesa, kde by je mohla jako potravu zpracovat divoká zvěř. Dekorace a zapomenuté ozdoby by mohly zvířatům ublížit. Kdyby se například dostal háček od ozdoby do trávicího ústrojí zvířete, mohlo by uhynout.