Dnes velké pivovary (s roční produkcí nad 200 tisíc hektolitrů piva ročně) platí na spotřební dani z půllitru desítky 1,60 korun, minipivovary (s roční produkcí do 10 tisíc hektolitrů) jen 80 haléřů. NERV navrhuje, aby se všechny výstavy zařadily do základní sazby.

Čeští pivaři si připlatí. Ceny porostou, pivovary chtějí platit nižší daně

„Jako občana mě to nepřekvapuje, ale z pohledu pivovarníka to považuji za naprosto neakceptovatelné. A pokud k tomu skutečně vláda kývne, budeme muset opět zdražit. A je jen otázka, zda to budou naši zákazníci akceptovat, či si raději budou chodit pro levnější pivo někam do supermarketu,“ řekl Deníku majitel Mordýře Libor Melich.

Pivovarník také poukázal na předvolební sliby současné vlády. „Billboardy byly plné hesel o šetření na státní správě. To se jí nevede, nabírá nové úředníky a zacvakat to máme my. To se mi nelíbí. Zkrátka nedělá, co slíbila, a jen asi čeká, kdo to přežije,“ zlobí se Melich.

Návrh se nelíbí ani prezidentovi Českomoravského svazu minipivovarů Michalu Voldřichovi. „Uvidíme, jak se k tomu postaví vláda. Ale pokud by k tomu došlo, bylo by to pro minipivovary zlé. Daně mají mít nějakou regulační formu. Tento návrh však není regulační a bylo by dobré, aby se s daněmi v našem sektoru nehýbalo,“ uvedl Voldřich.

Na konto NERVu pak připomněl, že právě minipivovary, kterých je na území České republiky zhruba pět stovek, za poslední měsíce prošly nebývalou krizí. „A ač jsme neměli žádné kompenzace za covid a teď máme velké problémy s energiemi, tak jsme to nějak ustáli. Pokud by se do toho vložila další daň, byl by to pro mnoho pivovarů velký problém,“ dodal Voldřich.

Stovky milionů do rozpočtu

Pod návrhem NERVu, který se kromě piva zaměřuje i na vyšší výnosy z prodeje lihovin a vína, je podepsaný ekonom z Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) Aleš Rod. Podle něj se zatím jedná pouze o návrh, který vláda nemusí akceptovat. Nová sazba by ale do státní kasy mohla přinést dalších 452 milionů.

„V rámci debaty o opatřeních bylo jedno z nich revize nastavení sazeb spotřební daně, včetně revize stávajících výjimek. Návrh v dokumentu je tak odpovědí na tuto otázku. Každý ekonom, včetně členů NERVu, samozřejmě ví, že v oblasti odhadu daňových výjimek je nutné dělat podrobnější analýzu, včetně reálného potenciálu výběru daně s ohledem na aktuální ekonomickou situaci nebo poměru výnos/riziko,“ uvedl Rod.

Aby návrh zůstal jen v rovině hypotézy, si přeje pivovarský expert z České zemědělské univerzity v Praze Tomáš Maier. „Pokud chce vláda zlikvidovat zbytky venkovských hospod a podrážet si popularitu, tak směle do zvyšování spotřební daně na pivo. Letos ceny piva kvůli růstu cen energií vzrostly již dvakrát, to se minimálně za 20 posledních let nestalo,“ doplnil Maier.

Efektivnější by dle něj bylo zavést malý pivovarům daňový paušál. Fixní částku, kterou by do určitého výstavu platily. „Problém je, že tohle by se muselo řešit na úrovni EU a do toho se nikomu nechce,“ dodal Maier.

Jaká je spotřební daň na pivo v okolních státech



V EU se může pivo zdaňovat dle stupňovitosti (toto spíše používají tradičnější pivní země jako ČR a Němci), nebo dle obsahu alkoholu. To je případ Slovenska.



Dle stupňů: Minimální sazba je 0,748 (19,07 Kč) eura na stupeň a hektolitr. Za hektolitr „desítky“ se platí 7,48 eura (181,98 Kč), za „Dvanáctku“ 8,976 eura (218,38 Kč).



Dle alkoholu: Minimální sazba je 1,87 eura (45,49 Kč) na procento alkoholu a hektolitr. Pokud má tedy „Desítka“ 4 % alkoholu, tak to je 7,48 eura (181,98 Kč), za hektolitr dvanáctky 9,35 eura (227,48 Kč).