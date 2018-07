Vyšší kvalita, nižší ceny. Dohoda společností Tesco a Carrefour potěší zákazníky

Společnost Tesco a francouzský řetězec Carrefour vytvoří alianci se zaměřením na nákup zboží od dodavatelů. Tento krok by měl oběma společnostem pomoci snížit náklady a díky tomu umožnit nastavení nižších cen pro koncové zákazníky. Výsledkem by měla být vyšší konkurenceschopnost na trhu.

Podle obou společností by vytvoření aliance kromě snížení cen mělo přispět také ke zvýšení kvality a výběru zboží. K uzavření dohody dochází ve chvíli, kdy konkurence na trhu s potravinami výrazně stoupá. Uvedla to dnes britská BBC.

„Díky spolupráci a maximálnímu využití našich zkušeností s produkty a dodavateli budeme schopni zákazníkům nabídnout a nadále rozvíjet nabídku zboží, které bude kvalitnější a levnější,“ uvedl pro BBC výkonný ředitel společnosti Tesco Dave Lewis.

Ředitel skupiny Carrefour Alexandre Bompard zase dohodu označil za „skvělou příležitost rozvíjet obě značky v oblasti služeb zákazníkům.“

Dohoda obou společností by tak mohla pozitivně ovlivnit i nabídku řetězce Tesco v České republice. Spojení Tesco a Carrefour přitom českému zákazníkovi není cizí. Francouzská společnost působila na českém trhu od roku 1998 až do roku 2006, kdy svých 11 hypermarketů odprodala právě britskému řetězci Tesco. Ten na český trh vstoupil již v roce 1996 a v současné době má v Česku více než 200 prodejen.

Podle britského deníku The Guardian se obchodní řetězce jako je Tesco nebo Carrefour ocitají pod tlakem zejména díky expanzi společnosti Amazon do oblasti prodeje potravin. Amazon v červnu odkoupil za více než 300 miliard korun řetězec obchodů s biopotravinami Whole Food.