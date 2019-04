Hlavní město plánuje revitalizovat zanedbaný areál Výstaviště. Jelikož bude Průmyslový palác během rekonstrukce v následujících letech zavřený, láká Výstaviště na celou řadu menších akcí: otevření restaurace Pražan s minipivovarem, úpravy restaurace Bohemia, rekonstrukce divadla Spirála, opravy cest či boulderová stěna.

Oprava Průmyslového paláce, jehož levé křídlo před jedenácti lety vyhořelo, by měla začít příští rok. Stavbu za 1,2 miliardy korun již odsouhlasili památkáři. Kdy budou opravy hotovy, zatím není známo. „Budou to nižší jednotky let, po tu dobu zůstane palác zavřený,“ řekl radní pro oblasti financí Pavel Vyhnánek (Praha sobě).