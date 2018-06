Výtah i učebny. Školy ve Vyškově opraví za miliony

Na opravy fasád nebo lezeckou stěnu. Miliony korun pošle letos vyškovská radnice na opravy a vylepšení základních a mateřských škol. Dělníci budou mít práci hlavně přes léto.

Školáci na lezecké stěně Wall street Tendon v rámci týdenního programu příměstského jarního tábora Domu dětí a mládeže Jihlava.Foto: Deník / Loskot Jaroslav

Téměř třináct milionů budou stát úpravy v Základní škole Tyršova. Část pokryje dotace. „Vybavení učebny chemie pamatuje dobu vzniku školy. Stejně jako učebna technických prací se dočká úplné rekonstrukce. Necháme vybudovat víceoborovou učebnu,“ zmínil ředitel Zdeněk Pitela. Ve škole vznikne i výtah.

Školní úpravyZákladní školy:

• Tyršova (učebny, výtah)

• Purkyňova (lezecká stěna, lanové centrum)

Mateřské školy:

• Puškinova (kolotoč)

• Hraničky (elektřina)

• Jarní (kanalizace)

• Dědická, Havlíčkova, Šikulka (fasády)



Opravy zmíněné základní školy oceňují také rodiče. „Když tam chodila před lety mladší dcera, vypadala škola stejně, jako když tam nyní chodí syn. A to jsou osm let od sebe. Je dobře, že se radnice snaží, aby budovy nechátraly,“ řekla například Petra Hrušková z Vyškova.



Mateřskou školu Hraničky čekají další opravy elektrických rozvodů, v jiné mateřince Jarní bude pokračovat rekonstrukce kanalizace. Další tři mateřské školy pak dostanou novou fasádu. „Zatím počítáme s akcemi za asi dvacet milionů korun,“ poznamenal vyškovský místostarosta Karel Jurka. Do škol putovaly od města desítky milionů už v minulosti.



Školy plánují také vylepšení vybavení zahrad. Lezeckou stěnu nebo lanové centrum chtějí při Základní škole Purkyňova. „Myslíme i na bezpečnostní dopadové plochy,“ ubezpečil ředitel Luděk Hofer. V zahradě Mateřské školy Puškinova přibude třeba prolézací věž se skluzavkou. Mateřská škola Sochorova se dočká nové dřevěné úložny hraček.