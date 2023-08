Změnu neekologického vytápění uhlím v rodinných domech na šetrnější topení dřevem od září podpoří nová dotace na podporu vytápění individuálně postavených kamen na míru. Vyplácet se bude z Nové zelené úsporám na kamna postavená po 1. lednu 2021. Na dotaci lze získat až 45 tisíc korun.

Změnu neekologického vytápění uhlím na šetrnější topení dřevem od září podpoří nová dotace na podporu vytápění individuálně postavených kamen na míru. | Foto: Shutterstock

„Celkové náklady na tato kamna se pohybují v řádech statisíců korun, takže míra podpory je někde na deseti, dvaceti procentech, ale to není rozhodující. Pokud se investor pro ně rozhodne, je to signál, že přispívá k využívání obnovitelných zdrojů energie a zlepšuje kvalitu životního prostředí,“ řekl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Pořízení takovýchto kamen sice bývá velice nákladné, přesto se podle odborníků vyplatí. „Kamna budou sloužit několika dalším generacím,“ vysvětlil prezident Cechu kamnářů Libor Soukup.

Do dobře postavených kamen přitom podle něj někdy stačí jen jednou denně přihodit pár polínek, přesto dokážou vytopit rodinný dům. „Základní doporučení je vybrat dobře kamnáře. Ten zákazníka provede celým procesem výběru správného topidla,“ prohlásil Soukup s tím, že dotace se týkají kamen nejen kachlových, ale třeba i z omítaného šamotu anebo obestavěné litinové vložky.

Co si je třeba pohlídat u individuálně stavěných kamen:



1. Zvolit správné topidlo

Je třeba rozvážit, na co přesně má sloužit (vaření a pečení, topení).



2. Vybrat kamnáře

Seznam je na webu Cechu kamnářů, jenž nabízí i služby tzv. cechovního technika. Tento nezávislý odborník pomůže posoudit řešení pro konkrétní situaci.



3. Setkání s kamnářem

Zákazník se dozví o možnostech optimálního topidla pro jeho potřeby i rámcovou cenovou nabídku.



4. Návrh pláště topidla

Z něj vyvstane plánovaná podoba kamen – jejich výtvarný styl, tvary, barvy i povrchová úprava v souladu s interiérem.



5. Návrh kamen

Na základě konzultací vznikne návrh kamen včetně uspořádání vnitřní konstrukce i komponentů pro stavbu. Za návrh se obvykle platí částka pět až deset tisíc korun (v případě realizace pak bývá odečtena z celkové výsledné ceny).



6. Rozpočet

Zahrnuje všechny součásti realizace, může dosáhnout až statisíců korun.



7. Smlouva

Má obsahovat vlastnosti topidla – druh konstrukce, typ ohniště, údaje o výkonu a spotřebě paliva, době akumulace, údaje o plášti i výkresovou dokumentaci včetně vizualizace. Podmínkou pro získání dotace bývá splnění požadavků na emise, účinnost a bezpečnost.



8. Stavba

Součásti kamen bývají vyráběny individuálně na zakázku, na dodání se tak může čekat několik měsíců. Stavba kachlového sporáku trvá asi týden, velká kachlová kamna 14 dní až měsíc.



9. Instruktáž zákazníka

Kamnář uživatele naučí topidlo správně provozovat, součástí seznámení je i tzv. tahová zkouška. Obvykle je nelze ihned plně roztopit – obsahují mnoho vody, a tak by se mohla poškodit. Zkouška prověří, zda kouř odchází do komína a ne do místnosti. Případné nedostatky se řeší po vyschnutí v době plného provozu v rámci záruky.



10. Předání topidla

Zákazník obdrží předávací protokol i písemný návod k použití, začíná běžet záruční lhůta.



Zdroj: Cech kamnářů