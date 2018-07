Vytěžit vltavíny? Některé obce jsou pro, obávají se organizovaných gangů

Hluboké jámy, jedna hned vedle druhé, všechny zaplněné vodou. Takový obrázek krajiny dobře znají obyvatelé oblastí na jihu Čech, kde se vyskytují vltavíny.

Jejich hledači sem chodí na jejich lov opakovaně. V některých obcích proto uvažují nad tím, že by nechali vltavíny na jejich pozemcích průmyslově vytěžit, a kopáčům tak vypálili rybník.



Jednou z takových obcí je například Jankov na Českobudějovicku. Podle starosty obce Jana Jílka je třeba se chovat uvědoměle. „Tyhle organizované gangy se rekrutují z lidí, kteří jsou pro okolí nebezpeční. My máme dvě možnosti, buď to necháme tak, jak to je, a budeme čelit nebezpečí, že nám tam někdo spadne nebo jej to zavalí, nebo to musíme jednou provždy vyřešit. Ale to není jen na nás, ale na dalších vlastnících pozemků a správních orgánech,“ řekl více.

Ujmout případné těžby by se měla lhenická společnost Monday Morning, jež už vltavíny vytěžila v lokalitě Hrbov v lesích města Netolice. Marek Stanzel, jednatel společnosti, uvedl, že než dojde k samotnému vytěžení, je třeba zde provést průzkum. Žádost o povolení nyní leží na ministerstvu životního prostředí, v současné době probíhá správní řízení.

„V případě jeho povolení by byly provedeny průzkumné vrty a sondy pro určení výskytu vltavínů v daném území,“ dodal s tím, že než by došlo k samotné těžbě, je třeba mít mimo jiné vypracované posudky EIA a povolení od báňského úřadu.



Už dříve se k průmyslovému vytěžení vltavínů uchýlili v Besednici na Českokrumlovsku. Starosta městysu Jaroslav Klein uvedl, že to obci přineslo do kasy částku kolem sedmi milionů korun.



BOHATSTVÍ STÁTU

To Simona Dvořáčková z Katedry biologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity vidí v průmyslové těžbě spíše neochotu hledat jiná řešení. „Vltavíny představují jedinečné přírodní bohatství našeho státu, na které by měli být Češi hrdí. Mělo by být tedy zájmem státu i veřejnosti si toto bohatství zachovat. Pokud je vytěžíme, tak je budoucí generace budou znát jen z exponátů v muzeích. Budou ochuzeni o ten pocit, že pod jejich nohama se nachází vzácný poklad vzniklý srážkou mimozemského tělesa se Zemí,“ vysvětlovala.



Ročně policie dle slov Jiřího Matznera, policejního mluvčího, vyjíždí na stovku oznámení o kopáčích. „Zhruba tři desítky dopadneme,“ dodal.