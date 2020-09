Podle vedoucího muzea Bohuslava Škody koupili lokomotivu Českých drah i s tendrem 935.2347 za odhadní cenu v elektronické aukci za 750 tisíc korun.

„Kupní cenu plně pokryla dotace Královéhradeckého kraje a prostředky získané do sbírky budou použity na dofinancování nákladů spojených s přepravou a postupnými pracemi spojenými s uvedením lokomotivy do vystavovatelného stavu,“ řekl Škoda.

Podle něj nepočítají s tím, že by lokomotivu vrátili do provozuschopného stavu. Štokr bude připomínat rok 1981, a tedy 40 let od ukončení pravidelného provozu v depu Jaroměř.

K nákupu se rozhodlo muzeum i kvůli tomu, že se mohl stát přímo majetkem spolku a nemuselo hrozit, že se odstěhuje po čase mimo expozici. Takto se musela z Jaroměře před třemi lety stěhovat lokomotiva Conrad Vorlauf, kterou si stáhlo zpět Národní technické muzeum.

Sbírka na opravu lokomotivy dál běží, více informací je na stránkách muzea. Zbývající prostředky poslouží na přepravu a záchranu tendru 925.014. Ten pochází od anglické UNRRA a s kotlem od lokomotivy 459.159 bude součástí expozice o lokomotivách UNRRA v Československu.

Z Lužné do Jaroměře za 12 hodin

Přepravu lokomotivy z Lužné zajišťoval Trak Rail a Východočeská dráha s lokomotivou 749.247. Doba přepravy trvala nakonec zhruba 12 hodin. Trasa vedla z Lužné na Kladno a přes Prahu, Poříčany, Nymburk do Opatovic nad Labem. Zde provedl vlak úvrať, aby se lokomotiva otočila komínem směrem na Trutnov a mohla být ve výtopně Jaroměř vhodně vystavena.

Parní lokomotiva 556.0304 byla vyrobena v závodech V. I. Lenina v Plzni v roce 1955 a jezdila v depech Karlovy Vary a Sokolov. Tendr 935.2347 byl vyroben v roce 1958 v továrně Tatra Kolín. Jistou zajímavostí ze života 556.0304 je, že 11. července 1981 odvezla poslední manipulační vlak v pravidelném provozu v Sokolově. Následně skončila lokomotiva jako vytápěcí kotel. K opravě a jejímu muzejnímu provozu však už nedošlo.

V roce 1996 byla přepravena do Českých Velenic, kde sloužila jako zdroj náhradních dílů pro lokomotivu 556.0506. Z důvodu přestavby stanice v Českých Velenicích a likvidaci budovy výtopny byla lokomotiva převezena do Chomutova, následně do Lužné u Rakovníka. Jako nepotřebná se objevila na seznamu historických vozidel, které České dráhy nabídly k prodeji a možné záchraně do jiného subjektu.