Vytrvalá a přímočará starostka Kocbeří: Dálniční agendu bych nikomu nepřála

Kolegové starostové řeší opravy místních silnic a chodníků, zato v Kocbeřích žijí stavbou dálnice. Obec z Královédvorska je už léta symbolem připravované D11, která protne v řádu let Podkrkonoší. Lidem se nelíbí její trasování, protože přepůlí vesnici. Bojí se ale i o vodu a kvalitu života.

Změnu vedení autostrády občané společně s radnicí sice neprosadili, vybojovali si ale řadu opatření, které mají zmírnit její dopady. V čele kocbeřského obyvatelstva je přitom už dvanáct let starostka Eva Rezková.

Před lety pro obec vybojovala správu hlavního tahu z Hradce Králové na Krkonoše. Kocbeře mají nové chodníky, dopravu výrazně zklidnily i průjezdové radary. Dálnice je ale jedinečnou disciplínou.

„To tedy je. Nikomu bych takové starosti nepřála. Agenda, která se okolo celé stavby vleče, je neuvěřitelná,“ popisuje Eva Rezková.

Neobyčejné starostování starostůNový seriál Deníku odhaluje nevšední náplň práce vybraných podkrkonošských starostů.

Radnice už podstoupila řadu soudních bitev, starostka se neúnavně staví za pohodlí občanů, vyšším instancím reprodukuje jejich námitky a starosti. V Kocbeřích prakticky každý půlrok probíhají veřejná jednání s dotčenými úředníky i projektanty. Lidé je mají díky aktivitě starostky přímou možnost konfrontovat.



„I když v Kocbeřích slyšíme často nesouhlasné postoje a lidé mají velké obavy, paní starostka se k problému dálnice staví velmi dobře. Věřím, že se nám daří i díky těmto setkáním rozptýlit mnohé nepřesnosti a starosti rozptýlit,“ adresoval chválu na bedra Evy Rezkové na jaře letošního roku Roman Petřík, hlavní projektant dálničního úseku Jaroměř – Trutnov z firmy Sudop.



Eva Rezková stojí za občany vytrvale. Každou připomínku konzultuje, nebojí se ostře konfrontovat úředníky ani ministry. „Není čeho se bát. Jedině tak člověk může dosáhnout svého,“ usmívá se Eva Rezková.



Rezková se během dekády ve vedení radnice stala odbornicí na zákony a paragrafy. I díky její vytrvalosti se Kocbeře za kvalitu života občanů dál tvrdě bijí, zatímco snahy ostatních dávno zkrachovaly právě na přebujelé administrativě. Intenzivní dálniční diskusí totiž nejen obce z Královédvorska žijí už od 90. let minulého století.

„Čas bych raději věnovala rozvoji obce. Starosti s dálnicí mě stojí obrovské množství času. Jsou i týdny, kdy nedělám nic jiného, než že sedím nad papíry, které se jí týkají. Ale pro budoucnost naší obce je to důležitá práce,“ myslí si starostka. „Nikdy jsme v Kocbeřích budování dálnice neblokovali, což nám bylo předhazováno. Snažíme se jen prosadit z našeho pohledu zcela pochopitelné představy a připomínky. Protože jsme to my, kdo tu žijeme, známe krajinu a víme co je v okolí hodnotného a zajímavého,“ říká Eva Rezková.