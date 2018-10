Vývoz automobilů? Kvůli brexitu klesá už nyní

České firmy se bojí brexitu. Británie je jedním z jejich nejvýznamnějších obchodních partnerů. O její trh nechtějí přijít ani po 29. březnu příštího roku, na nějž je brexit naplánován. Z Česka se do Británie vyvážejí zejména auta, stroje, reaktory a kotle.

Vývoz vozidel již v prvním roce po britském referendu klesl o 1,6 procenta. Podle odhadů by Česko bylo v případě „tvrdého“ brexitu bez dojednaných pravidel z pohledu obchodu pátou nejvíce postiženou zemí EU. Například celní sazby by podle ministerstva průmyslu mohly dosahovat až 19 procent.

„Jestli bude brexit, tak se dají očekávat zvýšené nároky na celní aktivity, a to se v některých případech může promítnout i do cen,“ obává se Pavel Sobotka z brněnské společnosti Frentech Aerospace, jež vyrábí součástky pro letadla i raketoplány.

„Horší ale může být to, že se prodlouží proces dodávání, a to může být pro zákazníky problém,“ obává se Sobotka.

Samé papírování

„Problémem budou cla, tarify a administrativa dovozu,“ řekl Deníku obchodní ředitel Budvaru Robert Chrt. Pro pivovar patří ostrovní království do pětice nejdůležitějších odbytišť. Má tam dokonce dceřinou společnost. „Ta pro nás bude velkou výhodou,“ míní Chrt. „Neočekáváme, že by to výrazně poškodilo naše prodeje, i když nevylučujeme krátkodobé komplikace,“ poznamenal Chrt.

Některé firmy blížící se brexit zatím netrápí vůbec. „Jako překážku rozvoje svého podnikání jej podle našich dat uvádí zatím zhruba jedno procento podniků,“ řekl Deníku Miroslav Diro z Hospodářské komory.

„Pro nás je zásadní, aby se v maximální možné míře zachovaly podmínky pro volný obchod. I když se třeba nepodaří dojednat standardní dohodu o volném obchodu, tak alespoň něco, co se jí bude blížit,“ řekla Deníku generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtová. Dohoda se však zatím nerýsuje.

Podíl na vývozu klesá

„Nejistota okolo brexitu si už začala vybírat svou daň: klesá jak hodnota vývozu, tak podíl Spojeného království na českém exportu,“ uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Vzájemný obchod Česka s Británií v minulých letech dlouhodobě rostl z 211,2 miliardy korun v roce 2013 na loňských 305,8 miliardy. Český vývoz do Británie ale například jen za první dva měsíce letošního roku klesl oproti stejnému období loňského roku téměř o půl miliardy.