Vzít si dovolenou v práci? Firma to nemusí povolit

Úředníci jinde neuvedení Referenti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Městský úřad požaduje splnění následujících podmínek: ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou., Dále požadujeme: vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku EO,OP a CD, řidičské oprávnění pro skupinu "B", samostatnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, odpovědnost, organizační a komunikační schopnosti, výhodou je: praxe ve státní správě a samosprávě na obdobných pracovních pozicích, vysoké pracovní nasazení, uživatelskou znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet. , Všechny bližší informace (předpoklady, požadavky) k obsazení tohoto pracovního místa jsou zveřejněny ve vyhlášeném výběrovém řízení. Přihlášku s dalšími požadovanými dokumenty uchazeči doručí na adresu: Městský úřad Kutná Hora, oddělení personální a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora do 7.8.2018 včetně poštou nebo osobně v obálce na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora. Obálku označí: "Neotvírat Výběrové řízení na pracovní pozici referent evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů MěÚ Kutná Hora". Každý uchazeč bude písemně vyrozuměn., Stručný popis pracovní činnosti: Výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel - přihlášení a odhlášení trvalého pobytu občanů, občanských průkazů - příjem žádostí o OP a výdej hotových OP, cestovní doklady - příjem žádostí o CD a výdej hotových CD., Zaměstnanecké výhody: stravenky, příspěvek na penzijní připojištění.. Pracoviště: Město kutná hora, Havlíčkovo náměstí, č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1. Informace: Ivana Pospíšilová, +420 327 710 335.

Výroba - Výroba Tiskaři 21 000 Kč

Pracovníci polygrafie Operátor výroby tiskových forem. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Operátora výroby tiskových forem, hledá stabilní dynamická česká firma, , Minimální kvalifikační požadavky: , - učební obor či středoškolské vzdělání nejlépe technického směru, - základní znalost práce s počítačem , - praxe v polygrafii je výhodou, není podmínkou, , Další požadavky a dovednosti: , - manuální zručnost, technické a organizační myšlení, Pracovní doba:, - práce v jednosměnném provozu od pondělí do pátku, , Možnost nástupu – ihned Druh pracovního poměru - hlavní, , Nabízíme: , - zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné české společnosti , - zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, dopravu do zaměstnání, důchodové připojištění,možnost osobního rozvoje - zvyšování kvalifikace, příspěvek na výuku cizího jazyka), Možnost ubytování, svozu zaměstnanců do práce, práce v turnusech. Pracoviště: Panflex, s.r.o., Ve Velazu, č.p. 277, 252 62 Horoměřice. Informace: Eva Nováková, +420 220 190 031,737 260 319.