Počítá, že ročně zaniká asi deset pivovarů. I tak je podle Vodřicha saldo mírně pozitivní. „Stále vzniká více pivovarů, než ubývá,“ doplnil. Ročně tedy k absolutnímu číslu přibude několik nových pivovarů. Erlich přitom předpokládá, že nové mety šesti set takových podniků by se Česko mohlo dočkat do dvou let.

Ještě před dvaceti lety si zasvěcenci mysleli, že hranice pěti set pivovarů v Česku bude i strop. Jenže tuto metu pivovary překročily před dvěma lety a v poslední době není nereálný ani počet tisíc pivovarů. Tím by se počtem přiblížily k situaci za první republiky, kdy na území dnešního Česka působilo asi 1400 pivovarů. „Na druhou stranu to souvisí i s ekonomickými a daňovými podmínkami ,“ konstatoval předseda Sdružení přátel piva Tomáš Erlich.

Jsou to právě minipivovary, které do českého prostředí přinášejí nové pivní styly, zpravidla ze zahraničí. Poslední novinkou by mohla být Cold IPA, tedy styl, který nedávno vznikl ve Spojených státech amerických. Podle názvu by leckdo mohl předpokládat, že se jedná o svrchně kvašené pivo, ale zdání klame. Při jeho výrobě se používají kvasnice spodního kvašení.

Pivní novinky a sezonní nabídka

V Česku se dnes mohou pivaři setkat s desítkami pivních stylů a jakmile se ve světě objeví nějaká novinka, nedlouho poté ji mohou mít i ve své sklenici. V Česku se tak už před lety znovu rozšířila například pšeničná piva nebo svrchně kvašená piva, později se objevila i spontánně kvašená piva a takzvané kyseláče. „Stále je to ale v poměru k tradičním ležákům jen malé procento,“ podotkl Voldřich.

Spotřeba svrchně kvašených piv stále mírně stoupá, ale Erlich se domnívá, že jejich podíl na celkové spotřebě se blíží k hranici. „Na různých pivních festivalech máte řadu takových lahůdek, ale žízeň jimi neukojíte. Klasický ležák je nenahraditelný,“ míní.

Voldřich si všiml, že v poslední době jsou spíše na ústupu silná piva a populárnější začínají být zejména sezonní výčepní piva. „Jednoznačně, zejména ve větších pivovarech, jsou už několik let na vzestupu nealko piva a v létě radlery a nealko radlery,“ upřesnil.

Čísla za loňský rok ještě nejsou k dispozici, nicméně podle Českého statistického úřadu Češi v roce 2022 vypili 143 litrů piva na osobu. „Je to o sedm a půl litru více než o rok dříve,“ uvedla šéfka oddělení statistiky zemědělství a lesnictví Renata Vodičková. Češi se touto spotřebou již řadu let dostávají na první příčky ve spotřebě na světě.

Od koronavirové epidemie ale stále častěji pijí pivo doma a stále méně v restauracích. „Výsledky za prvních osm měsíců potvrzují nepříznivý trend posledních tří let, a pivovarníci i hospodští hledí do budoucna s velkými obavami,“ řekl loni na podzim výkonný ředitel Českých pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko. Odkazoval se na čísla, podle nichž lidé za prvních osm měsíců loňského roku zkonzumovali o čtyři procenta méně čepovaného piva než za stejné období roku 2022.