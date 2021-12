Celová kapacita bude zhruba 2500 lůžek. Firmy to oznámily v pondělí. Transakci musí ještě schválit antimonopolní úřad. Obě strany se dohodly, že její výši nebudou komentovat.

Všechna zařízení Alzheimercentrum by se měla v několika etapách v průběhu roku 2022 začlenit do zapsaného ústavu ALZHEIMER HOME ze skupiny Penta Hospitals CZ, se všemi závazky vůči klientům a zaměstnancům.

„Společnost Alzheimercentrum vlastníme od roku 2017 a za tu dobu se nám podařilo ji významně rozšířit. Navýšili jsme počet center, která se starají o lidi s Alzheimerovou chorobou a zkvalitnili jsme služby a poskytovanou péči. Nyní se ale chceme soustředit především na klíčová odvětví našeho portfolia, jimiž jsou finanční služby, energetika a real estate,“ uvedl člen představenstva a výkonný ředitel skupiny CREDITAS Jiří Hrouda.

Vůbec první Alzheimercentrum vzniklo před 25 lety. Důraz klade především na individuální péči a rodinnou atmosféru, v čemž se bude doplňovat s obdobnými zařízeními spadajícími už nyní do skupiny Penta Hospitals CZ.

„Převzetí společnosti Alzheimercentrum je součástí naší dlouhodobé strategie, tedy posilovat pozici skupiny Penta Hospitals CZ coby významného poskytovatele zdravotních a sociálních služeb v České republice. V současné době naše skupina provozuje síť vlastních specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou a naším cílem je tato centra dále rozvíjet jak z hlediska působnosti, tak vysokého standardu a rozsahu nabízených služeb. Vstup do společnosti Alzheimercentrum tak plně zapadá do této koncepce,“ popsala generální ředitelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

Odborníci o Alzheimeru říkají, že je to tichá epidemie 21. století, data to bohužel potvrzují. V České republice je nyní diagnostikováno 70 tisíc pacientů s Alzheimerovou chorobou a další desítky tisíc lidí s jiným typem demence. Jejich počet se za posledních deset let zdvojnásobil, ale zařízení pro ně chybí.

Odhad, který nedávno udělali čeští odborníci, je přitom vážný. Do roku 2050 u nás může být až 280 tisíc pacientů s diagnostikovaným Alzheimerem.

Penta Hospitals CZ je součástí holdingu Penta Hospitals International, který patří s více než 13 000 zaměstnanci, 30 nemocnicemi a více než 40 dalšími zdravotnickými zařízeními mezi nejvýznamnější poskytovatele zdravotních a sociálních služeb ve střední Evropě. Vlastníkem holdingu je investiční skupina Penta, do jejíhož portfolia patří i Vltava Labe Media, vydavatel Deníku.