Vzniknou na skládce ve Velké Chuchli hřiště a altány? Městský úřad je proti

/FOTOGALERIE/ Začala revitalizace skládky ve Velké Chuchli nad Pacoldovou vápenkou, její území bude bezpečnější pro lidi i životní prostředí. Městský úřad je proti a chce skládku odtěžit.

Setkání politiků s novináři k revitalizaci skládky ve Velké Chuchli - 10.7.2018.Foto: Deník / Klára Cvrčková

V úterý představila radní hlavního města Prahy Jana Plamínková (STAN) začínající revitalizaci a sanaci skládky ve Velké Chuchli. „Skládka je vždy vředem v krajině a městě. Je potřeba jí monitorovat a opravit. Nejsem nadšená, že tu skládka zůstane, ale je to jediná možná varianta a my se budeme snažit ji zasadit do konceptu Radotínsko-chuchelského háje,“ řekla radní.

Ve třech etapách obnovy bude skládka zabezpečená proti sesuvu půdy, vzniknou odvodňovací kanály a budou opraveny asfaltové cesty lemující okraj skládky. V poslední etapě má být vrchol skládky pokryt jílem, budou na něm vysazeny nové stromy a vznikne zde odpočinková zóna s altány a hřišti. Kromě úpravy vrcholu a výměny většiny panelových zátarasů, které zabraňují erozi půdy, nezmění celková revitalizace vzhled kopce. Všechny práce mají podle Plamínkové skončit do tří let.

Proti revitalizaci se postavili zástupci městského úřadu Praha Velká Chuchle v čele s Jiřím Špaňhelem. Podle něj by se vrchol skládky měl za více než 400 milionů korun odtěžit a odvézt do spalovny. Tuto variantu ale Plamínková považuje za nereálnou. „Čtyři miliony tun odpadu by odváželo asi 500 tisíc nákladních automobilů a spalovna by 13 let nedělala nic jiného, než spalovala odpad z této skládky,“ vypočítává radní. S místostarostou Milanem Klánem (ODS), který je vlastníkem části pozemků skládky, se magistrát na odkupu stále nedomluvil, a proto zůstane několik betonových kotev v původním stavu.

Průsak ze skládky omezí na minimum

Jílová vrstva má zabránit průsaku vody do spodních částí skládky, kde se vyluhují těžké kovy. Jejich odtok do blízkého potoka Vrutice tak bude minimalizován. „Pravidelně kontrolujeme kvalitu vody v potoce i okolních studních a můžeme potvrdit, že těžké kovy jsou ve vodě jen ve velmi malém množství,“ uvedla Ivana Králová z technického a kontrolního oddělení magistrátu.

První etapu revitalizace magistrát svěřil společnosti Cetus Plus a Satra. Všechny tři etapy projektu v celkové výši kolem 100 milionů korun budou z jedné třetiny dotovány z Operačního programu Životní prostředí. Podle vyjádření Ivany Králové bude magistrát žádat o další dotace z evropských fondů.

Skládka o rozloze 15 hektarů a výšce až 28 metrů se rozkládá přímo nad Pacoldovou vápenkou a vytváří jeden z vrcholů katastrálního území Chuchle. Původně vznikla živelným zanášením vápencových dolů a v 70. letech se na ní odpad ukládal oficiálně. Skládkování bylo zastaveno teprve v roce 1986 a svah byl stabilizován současnou betonovou kotevní stěnou, která je po letech v havarijním stavu.