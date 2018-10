VZP chystá tendry na nový informační systém za zhruba 250 milionů

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) připraví a v brzké době vyhlásí výběrová řízení na nový informační systém celkem za víc než čtvrt miliardy korun, který má umožnit elektronickou komunikaci s lékaři, nemocnicemi, klienty i plátci odvodů. S přípravou zakázek souhlasila dnes správní rada pojišťovny. Novinářům to po jejím zasedání řekla její předsedkyně Věra Adámková. Podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka by měl nový systém začít plně fungovat v roce 2024.

"Správní rada dává souhlas, zda příprava výběrových řízení začne. Dali jsme souhlas. Sumy, které se uvažují, jsou velké. Samozřejmě tyto zakázky budou velmi sledované. Budeme chtít ještě vidět definitivní zadávací podmínky výběrových řízení," řekla Adámková.

Podle ní odhadované částky vycházejí z průzkumu trhu. Kabátek upřesnil, že informační systém by měl s DPH stát 190 milionů korun. Systém interní ochrany by si vyžádal 64,5 milionu. Zálohování na čtyři roky by mělo vyjít na pět milionů. Příprava dokumentace zabere u jednotlivých zakázek několik týdnů až měsíců.

"Finální řešení směřuje k roku 2024. Není to tak, že bychom ale teď šest let nic nedělali a pak najednou uvedli systém do chodu. Bude to komponentní systém a postupně se budou uvádět do chodu jednotlivé části," řekl Kabátek. Podle něj nový systém bude zapadat do celkového eGovernmentu a elektronického zdravotnictví v Česku a umožní elektronickou komunikaci s klienty, lékaři a zdravotnickými zařízeními i těmi, kteří platí pojistné. Výsledkem by měla být "bezpapírová pojišťovna", uvedl ředitel.

Předsedkyně správní rady podotkla, že zrychlení komunikace se zdravotníky a její zabezpečení bude mít přínos i pro lidi, kteří internet používat nebudou a dál budou chtít s pojišťovnou jednat jako dosud.

Investice do rekonstrukcí

VZP plánuje i menší zakázky. Každý rok vyhlašuje výběrové řízení na zajištění účtování, podle ředitele se cena pohybuje "v řádech deseti milionů korun". Miliony v brzké době bude pojišťovna investovat také do rekonstrukcí, a to třeba 3,5 milionu do klientské haly v Mostu či 4,5 milionu do stejného prostoru v Semilech.

VZP se v minulosti o elektronizaci už pokusila, když chtěla zavést elektronické zdravotní knížky společnosti IZIP. Za kritizovaný projekt, který se nepodařilo plošně rozšířit, zaplatila za 12 let zhruba dvě miliardy korun. V roce 2012 pak smlouvu vypověděla, další tři roky platila ale ještě asi šest milionů korun měsíčně za provoz portálu. Policie obvinila kvůli projektu několik lidí. Obvinění mohli svým jednáním obstarat firmě IZIP neoprávněný prospěch ve výši 162 milionů korun, uvedl v srpnu dozorující státní zástupce Pavel Prygl z pražského vrchního státního zastupitelství.

Koncem roku 2015 nahradila pojišťovna portál IZIP novým systémem VZP Point pro zaměstnavatele a úřady. V září 2016 pak spustila pro klienty portál Moje VZP.