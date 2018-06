Vztahy se mění. Češi vnímají Slováky jako jiný národ, ukázal průzkum

Vztahy mezi Čechy a Slováky se ochlazují. Unikátní průzkum Express People zjistil, že zhruba 40 procent z těch, kdo pracují se Slováky, je už vnímá jako jakoukoliv jinou národnost.

Slováky však obecně Češi vnímájí jako přátelskou, hrdou a průbojnou národnost, která se nebojí změny a nebojí se riskovat; na druhé straně Slováky nevidí jako inovátory.

Češi také vnímají Slováky jako konkurenty ohrožující jejich pracovní pozice. „V průmyslu v podstatě neexistuje rozdíl mezi Čechem a Slovákem. A není to akutní nedostatek lidí, který staví Slováky na stejnou úroveň jako domácí zaměstnance, ale hlavně vzdělání, které vychází ze stejného systému a příbuzný jazyk," říká Peter Dosedla z pracovní agentury Express People, který průzkum realizoval.

Vztahy se mění

Z celkového počtu 1048 oslovených napříč celou ČR má 46 procent přímou pracovní zkušenost se Slovenkami nebo Slováky – hlavně ve věkové skupině 18-26 a 26-35 let. Pracovní týmy obou národností se prolínají nejvíce v Praze, Brně, ve Středočeském kraji, na Plzeňsku, Liberecku a Zlínsku, naopak nejméně na Vysočině.

Ti, kteří pracují ve firmách nebo v organizacích se slovenskými kolegyněmi a kolegy, vnímají vztahy jako korektní, ale jako s jakoukoliv jinou národností. Zhruba jedna čtvrtina pociťuje proměnu ve vztazích v posledních pěti až deseti letech.

Dvanáct procent dotázaných přiznalo, že Slováci jsou vnímáni jako konkurenti, ohrožující pracovní pozice, a to hlavně v nejmladší věkové skupině do 26 let, ve velkých městech a mezi vyučenými; 11 procent vnímá rostoucí tlak na to, aby Slováci používali při práci češtinu.

Obecně dotázaní vidí Slováky hlavně jako přátelské lidi, kteří se dovedou bavit (53 %), jsou hrdí (14 %) a jsou průbojní až arogantní (14 %). Slovenky a Slováky vnímají jako lidi, kteří se nebojí změny a dovedou riskovat (8 %). Na druhé straně si Češi nespojují Slováky s těmi, kdo dovedou snadno překonávat problémy a hledat nové cesty.