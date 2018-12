Už žádné obědy s kolegyněmi. Nesedejte si vedle nich v letadle. Rezervujte hotelové pokoje na různých patrech. Vyvarujte se individuálních jednání. Muži po celé Wall Street přijímají kontroverzní strategie pro éru #MeToo… a ženy budou mít život ještě těžší. Napsal to server agentury Bloomberg.

Takzvaný Penceův efekt dostal svůj název poté, co viceprezident USA Mike Pence prohlásil, že je dalek toho obědvat o samotě s jinou ženou než se svou manželkou. Jak řekl jeden personalista, už jen pracovní pohovor je dnes rizikovou záležitostí. "Co kdyby si špatně vyložila něco, co jsem řekl?"

Na základě rozhovorů s více než 30 vedoucími pracovníky právnických firem, investičních společností či bank agentura Bloomberg zjistila, že jsou tito lidé hnutím #MeToo vyděšeni. Muži po celých Spojených státech v práci kontrolují své chování, aby se chránili před tím, co považují za nepřiměřenou politickou korektnost.

Z Wall Street se stává pánský klub

Znát je to i ve finančním centru země, kde žen není mnoho. Možná i díky tomu se Wall Street vyhnul obrovskému skandálu, jako v případě hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina. Nyní, více než rok po vypuknutí hnutí #MeToo a jeho devastačnímu dopadu na Hollywood, Silicon Valley a podobně Wall Street ani tak neriskuje, že je bude následovat, ale spíš že se stane pánským klubem.

"Ženy se snaží přijít na to, co s tím, protože to ovlivňuje naši kariéru," prohlásila viceprezidentka banky Wells Fargo a prezidentka oborového sdružení žen Karen Elinskiová. "Je to skutečná ztráta," dodala. Nejde jen o ryze pracovní záležitosti, ale také o mimopracovní neformální akce, kde se navazují a upevňují kontakty.

Jak ale konstatoval personalista společnosti FordHarrison Stephen Zweig, pokud se muži budou ženám vyhýbat a nebudou otevřeni jednání o této problematice, nehrozí jim sice žaloby kvůli zneužívání či obtěžování, ale hrozí jim žaloby kvůli diskriminaci pohlaví.