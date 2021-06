Část internetu dnes krátce zasáhl výpadek, který se týkal mimo jiné internetových stránek některých velkých médií. Na vině byly technické potíže v americké společnosti Fastly, která je poskytovatelem cloudových služeb. Ukázalo se tak, jak zásadní význam má hrstka podobných firem, které zajišťují provoz části internetové infrastruktury, uvedla agentura AP.

Sídlo mediální společnosti CNN v Atlantě | Foto: ČTK

Uživatelé se nemohli dostat například na stránky americké agentury Bloomberg, britského ekonomického listu Financial Times (FT), britských novin The Guardian, amerických The New York Times (NYT), ale i sociální sítě Reddit, televize CNN či některých webů skupiny Amazon. Výpadek podle serveru televize CNBC zasáhl také internetové stránky britské vlády gov.uk, stejně jako weby Insider a The Verge.